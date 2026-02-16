Refüje çarpıp devrildi: 5 yaralı
Yozgat'ta refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Sıkıştığı yerden ekiplerin yardımıyla çıkarılan sürücü ile diğer yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı
Giriş: 16.02.2026 - 00:13 Güncelleme: 16.02.2026 - 00:13
H.Y. idaresindeki otomobil, Yozgat-Ankara kara yolunun Başıbüyüklü mevkisinde refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan M.Y, E.Y, İ.Y. ve H.H.Y. yaralandı.
Sıkıştığı yerden ekiplerin yardımıyla çıkarılan sürücü ile diğer yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Fotoğraf: AA
