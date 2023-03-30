Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ
Sivas'tan Ankara'ya giden Ş.Y. (51) idaresindeki yolcu otobüsü, E-88 karayolu Yozgat'ın Yerköy 100. Yıl Mahallesi Sanayi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Kaza yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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