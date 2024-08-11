Yozgat'taki orman yangınına 2 gözaltı
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde dünkü orman yangınıyla ilgili 2 çoban gözaltına alındı.
Yozgat jandarma ekiplerince, Çekerek ilçesine bağlı İsaklı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan ve söndürülen yangınla ilgili yürütülen soruşturmada, ateş yakan 2 çobanın yangına sebebiyet verdiği belirledi.
Şüpheliler B.Y. (19) ve S.Y. (22) gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Dünkü yangın, Orman İşletme Müdürlüğü, Çekerek Belediyesi, çevre ilçe ve belde belediyelerinden itfaiye ekipleri ile jandarmanın yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle söndürülmüştü.