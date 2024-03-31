Yozgat Belediye başkan adayları kimlerdir? Yozgat Belediyesi hangi partide? Yozgat Belediye başkanı kimdir?
Yozgat Belediyesi hangi partide? Yozgat Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Yozgat Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Yozgat Belediyesini hangi parti kazandı ve Yozgat Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Yozgat yerel seçim sonuçları..
Yozgat BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Yozgat Belediye Başkanlığını 18828 alınan oy ve %40.86 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Celal Köse kazanmıştır.
Yozgat Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Adalet ve Kalkınma Partisi 7
Milliyetçi Hareket Partisi 4
İYİ Parti 2
Cumhuriyet Halk Partisi 1
Yozgat BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİRAMAZAN ZORLU - HÜDAPAR Yozgat Belediye Başkan Adayı MESUT YILDIRIM - DEVA Yozgat Belediye Başkan Adayı ÖMER AÇIKEL - MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı ÖZKAN ŞENGÜL - CHP Yozgat Belediye Başkan Adayı EROL KIYAK - HKP Yozgat Belediye Başkan Adayı MUSTAFA GÖRKEM TAŞTAN - İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı MUSTAFA KEMAL MASARİFOĞLU - ZP Yozgat Belediye Başkan Adayı MİRAÇ DENGİZ - MP Yozgat Belediye Başkan Adayı SEMİH GÜLDALI - TKH Yozgat Belediye Başkan Adayı CELAL KÖSE - AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı BEYZANUR KONUK - BTP Yozgat Belediye Başkan Adayı ZİYA KOÇAK - SP Yozgat Belediye Başkan Adayı MERVE EYLÜL BÜTÜN - DEM Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı ZEHRA ATAKAN - DSP Yozgat Belediye Başkan Adayı FEYZİ KAPLAN - HAKPAR Yozgat Belediye Başkan Adayı SELAHATTİN YÜKSEL - YTP Yozgat Belediye Başkan Adayı KAZIM ARSLAN - YENİDEN REFAH Yozgat Belediye Başkan Adayı BEKİR KORKMAZ - BĞMSZ Yozgat Belediye Başkan Adayı
Yozgat İLÇE İLÇE SONUÇLARI HABERTURK.COM'DAN TAKİP ET!