Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya YPG'den saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti | Dış Haberler

        YPG'den saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

        Terör örgütü YPG'nin ateşkese rağmen, Suriye'nin Haseke ilindeki Sefa köyüne düzenlediği bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 21:56 Güncelleme: 26.01.2026 - 22:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        YPG'den saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ​​​​​​​Terör örgütü YPG'nin, ateşkesi ihlal ederek Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke ilindeki Sefa köyüne düzenlediği bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        Suriye resmi haber ajansı SANA’nın haberinde, "Terör örgütü YPG’nin Safa köyünü bombalaması sonucu bir kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı." ifadelerine yer verildi.

        Haberde ayrıca, saldırının ardından Haseke kırsalındaki Şeddadi Hastanesi’ne çok sayıda yaralının getirildiği kaydedildi.

        Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye kanalının haberinde ise, "YPG’nin ateşkesi ihlal ederek sivilleri hedef almasının ardından Safa köyünden büyük çaplı göç yaşanıyor." ifadelerine yer verdi.

        REKLAM

        El-İhbariyye’nin daha önceki haberinde de YPG’nin Safa köyüne baskın düzenleyerek sivilleri hedef aldığı ve çok sayıda kişiyi yaraladığı duyurulmuştu.

        Haberde, Suriye ordusuna müdahale çağrılarının yapıldığı aktarılmıştı.

        Ateşkesi ihlal eden YPG unsurları ile Suriye ordusu arasında çatışmalar yaşanıyor

        Öte yandan ateşkese rağmen Suriye ordusuna saldıran YPG'li teröristler ile Halep'in Aynularab (Kobani) ilçesi kırsalında çatışmalar devam ediyor.

        Suriye ordusu ile YPG'li teröristler arasında Aynularab hattındaki Şeyhler köyü civarında da çatışmalar yaşanıyor.

        Ayrıca Laferge çimento fabrikası çevresinde Suriye ordusu ile YPG arasında çatışmalar sürüyor.

        Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak saat 23.00'ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını duyurmuştu.

        Bakanlık, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığını bildirmişti.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kahramanmaraşta bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan hemşire tutuklandı

        (AA) - Kahramanmaraşta, 2021 yılında hastanede bir bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada hakkında tutuklama kararı verilen hemşire, Afyonkarahisarın Dinar ilçesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, 2021de henüz 5 günlü...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Şefkat TIR'ları yola çıktı
        Şefkat TIR'ları yola çıktı
        Eski sevgilisini öldürdü: Amacım korkutmaktı
        Eski sevgilisini öldürdü: Amacım korkutmaktı
        Beşiktaş'ta rota Luis Henrique!
        Beşiktaş'ta rota Luis Henrique!
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        26 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        26 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi