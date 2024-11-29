YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan: 'Seçimlere müstakil gireceğiz. AKP askeri vesayeti kaldırdı, Beştepe vesayetini koydu'

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, bundan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile herhangi bir ittifak içinde yer almayacaklarını söyledi.

Erbakan, “Eskiden askeri vesayet vardı, AK Parti iktidarı bunu kaldırdı, ama bu sefer de Beştepe vesayeti ortaya konuldu” dedi.

Erbakan, Kürt sorununun çözümünde Abdullah Öcalan’ın muhatap alınıp, müzakere edilmesine karşı olduklarını vurguladı.

YRP lideri, “Çözüm süreci olacaksa olsun. Bölge halkının kendi ana dillerini öğrenme hakkı başta olmak üzere mahrum kaldığı hakları verilsin ama terörist başıyla müzakereye kapalıyız” görüşünü dile getirdi. REKLAM Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 6. Kuruluş yıldönümü nedeniyle, BBC Türkçe’nin de aralarında bulunduğu basın mensuplarıyla biraraya geldi, gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Adaletin sağlanması, yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele söylemiyle iktidara gelen AKP’nin bu taahhütlerin hiçbirini yerine getirmediği yorumunu yapan Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Nepotizmde zirve yaptılar, eskiden askeri vesayet vardı, AK Parti iktidarı bunu kaldırdı, ama bu sefer de Beştepe vesayeti ortaya konuldu. Bir vesayetten kurtulduk bir başka vesayete duçar olduk. 'Yolsuzluk, Yoksulluk ve Yasakları ortadan kaldıracağız' dediler, 20 milyon insan sosyal yardım alıyor, siyasi muhaliflere göz açtırılmıyor.”

'Öcalan’ın serbest bırakılmasına şiddetle karşıyız' MHP Lideri Bahçeli’nin Öcalan çağrısına ilişkin soru üzerine Erbakan, Öcalan’ın çağrısıyla PKK’nın silah bırakılacağının düşünülmesinin “sığ bir yaklaşım” olduğunu söyledi. REKLAM Suriye’deki PYD, YPG yapılanmasına dikkat çeken Erbakan, “Bunlar silah bırakmadıktan sonra PKK çatısı altındakilerin silah bırakmasının yeterli olmayacağını ifade ettik. Öcalan’ın serbest bırakılması, umut hakkından yararlanması, mecliste konuşmasına şiddetle karşı olduğumuzu söylüyoruz” görüşünü dile getirdi.

Ankara, Suriye'nin kuzeyindeki PYD ve YPG'nin PKK'nın uzantısı olduğunu savunuyor. 'Anadilde eğitim haktır' Erbakan, “Bölgedeki insanımızın temel talepleriyle ilgili bölgenin siyasi partileriyle, kanaat önderleri, aşiret reisleri ile müzakere edilmesi lazım. PKK, Öcalan’ın muhatap alınıp müzakere edilmesi uygun değil” dedi. “Erdoğan’ın haberi olmadan Bahçeli’nin bu çağrıları yapmayacağını savunan Erbakan, bu çağrıların altındaki asıl amacın, “mümkünse yüzde 40 artı 1 ile” Erdoğan’ı yeniden başkan yapmak olduğunu, bunun için de DEM Parti’nin desteğini sağlamanın yattığı görüşünü savundu.

“Anadilde eğitim olsun, haktır” diyen Erbakan, resmi dilin Türkçe olması gerektiğini, devlet okullarında seçmeli ders olarak veya özel açılacak kolejler, kurslar aracılığıyla anadilde eğitim verilebileceğini söyledi. REKLAM 'Seçimlere müstakil gireceğiz' Erbakan, 2023 seçimlerinde AKP’nin öncülüğündeki Cumhur İttifakı içinde yer almalarını da değerlendirdi. Bu kararı “20 yıllık iktidarlarında hatalara rağmen tövbe etmiş olacakları” düşüncesine bağlayan Erbakan, ancak AKP’nin kendileri ile imzaladığı mutabakat metninin hiçbir gereğini yerine getirmediğini savundu.

Getty Images Fatih Erbakan ve Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında bir seçim mitinginde. AKP ile ittifak ortaklığını deneyerek “bir vebalden kurtulduklarını” söyleyen Erbakan, artık ittifaklarda yer almayacaklarını vurguladı:

“Samimi olmadıklarını gördük. Bundan sonra Cumhur İttifakı ile AK Parti ile herhangi bir ittifakımız, birlikteliğimizin olması söz konusu değil. Bundan sonraki seçimlerde Yeniden Refah Partisi olarak kendi adayımızla, müstakil olarak seçimlere gireceğimizi ifade ettik.” REKLAM '2026’da erken seçim istiyoruz' Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın artık yorulduğunu ve kenara çekilmesi gerektiğini kaydeden Erbakan, bir erken seçim ile yeniden adaylık yolunun açılmasını da doğru bulmadığını ifade etti.

Türkiye’nin son 22 yılda başta ekonomi olmak üzere büyük kayıplar yaşadığını belirten Erbakan, “Erken seçimin olması lazım. Erken seçim için 2026’nın ilkbaharı çok uygun. Milletin dayanacak hali kalmadı. Erdoğan ile Mehmet Şimşek’in de bu çarkı çevirecek güçleri kalmadı” ifadelerini kullandı. 'Uyuşturucu ticaretine idam cezası gelmeli' Fatih Erbakan, AKP iktidarı döneminde başörtüsü yasağının kalkması, başta olmak üzere inanç özgürlüğü önündeki bazı engelleri kaldırdığını, ancak gençlerin “deist ve ateist” olmasını engelleyemediğini savundu:

“Dört helalin beş haramdan büyük olduğunu bilen bir nesil, dünyayı değil ahireti önceleyen bir nesil olsun ki, yeni doğan çetesinden kurtulalım. "LGBTİ ve uyuşturucuyla etkin mücadele şart. Uyuşturucu ticaretine Suudi Arabistan’daki gibi idam cezası gelmeli. LGBTi dernekleri kapatılmalı. REKLAM "Evliliği kolaylaştıran, insanları boşanmaya teşvik etmeyen yasal düzenlemeler yapılmalı."

Güçler ayrılığına dayalı, demokratikleşmiş bir başkanlık sisteminden yana olduklarını kaydeden Erbakan, yargıda adalet mekanizmasının güçlendirilmesini istedi. Erbakan, önemli ağır ceza davalarında, ABD’deki gibi jüri sistemi önerdiklerini söyledi. 'Nasuh Mahruki’nin tutuklanmasına karşıyız' İktidarın siyasi muhaliflerine yönelik baskılarını eleştiren Erbakan, Nasuh Mahruki’nin tutuklanmasına karşı olduklarını ifade etti.