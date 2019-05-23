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YORUM KURALLARINI OKUDUM

YSK AK Parti Temsilcisi Recep Özel'den açıklamalar

AA

Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, "Muhalefet şerhlerine sarılanlar artık yürürlükte olmayan kanuna göre verilmiş içtihatlara dayanıyorlar. Ortada açık, değişmiş bir kanun hükmü var. Artık eski içtihatlar geçersiz kalmıştır." ifadelerini kullandı

YSK

Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararını değerlendirdi.

Karar metnine ilişkin bazı sayfaların fotoğraflarını da paylaşan Özel, gerekçeli kararda yer alan kimi ifadelere dikkati çekti.

"YSK diyor ki önüme gelmeyen itiraza resen bakma yetkim yok, önüme sadece İstanbul ve iki ilçeyi AK Parti ve MHP getirdi ona baktım. 'CHP ilçelere itiraz etseydi ona da bakardım' diyor. Niye 4 pusulanın 1'i geçersiz de 3'ü geçerli diye soranlara duyurulur." değerlendirmesinde bulunan Özel, şunları kaydetti:

"YSK tam kanunsuzluktan dolayı seçimi iptal etmedi, olağanüstü itiraz ile önüne gelen talep üzerine iş bu kararı verdi. Bilen bilmeyen hocalarımızın dikkatine bu hususu sunuyorum, kararın gerekçesini iyi okusunlar.

Muhalefet şerhlerine sarılanlar artık yürürlükte olmayan kanuna göre verilmiş içtihatlara dayanıyorlar. Ortada açık, değişmiş bir kanun hükmü var. Artık eski içtihatlar geçersiz kalmıştır. Hukukçu olanlar bunu çok iyi bilir. Mecelle'de "mevrid-i nasta ictihada mesağ yoktur' der. Sayım döküm cetveli yoksa veya kanuna aykırı ise ona dayalı tüm işlemler de geçersizdir. Bir seçimin sonucunun sağlıklı bir biçimde alınması, sayım dökümünün sağlıklı yapılması ile mümkündür. Bu da ancak sayım döküm cetveli ile tespit edilebilir."

"SEÇİM SONUCUNUN GÜVENİLİRLİĞİNİ CİDDİ BİR BİÇİMDE ZEDELEMİŞTİR"

Özel, 30 bin 281 seçmenin kayıtlı olduğu 108 sandıkta sayım döküm cetvellerinin hiç düzenlenmemiş olmasının seçim sonucunun güvenilirliğini ciddi bir biçimde zedelediğini vurgulayarak, şunları belirtti: 

"Bu kanunsuzluğa, yasaya aykırı atanan sandık kurulu başkanlarının neden olduğu YSK tarafından tescil edildi. İptal sadece yasaya aykırı atama nedenine değil, bunların kanunsuz işlemlerine dayandırılmıştır. Kanunsuz atanan başkanlar ne mi yaptı? 377 kısıtlıya, 6 ölüye, 99 tutuklu ve hükümlünün yerine 224 zihinsel engelliye oy kullandırdı. 30 bin 281 seçmenin kayıtlı olduğu toplam 108 sandıkta sayım döküm cetvelini düzenlemedi. Daha ne olsun."

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