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Ankara'da yerel seçim sonuçları merak ediliyor. Ankara'da hangi parti kazandı? AK Parti adayı Mehmet Özhaseki mi, CHP adayı Mansur Yavaş mı kazandı? YSK tarafından yerel seçim sonuçlarının açıklanması bekleniyor. İşte YSK'dan gelen seçim sonuçları, sandık oyları, itiraz süreçlerine ilişkin son haberler...
İSTANBUL'DA SON DURUM
31 Mart yerel seçimlerinin tamamlanmasının ardından, partilerin ilçe seçim kuruluna yaptıkları itirazlar sonrası geçersiz oyların sayımına devam ediliyor. İstanbul’un 15 ilçesinde geçersiz oylar, 3 ilçesinde de bütün oylar sayılıyor. 7 ilçede itiraz edilen sandıkların sayımı sona erdi. 21 ilde ise itirazlar devam ediyor. İl seçim kurullarına itirazlar yarın saat 17.00’ye kadar devam edecek.
AK Parti aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu bazı sandıklardaki sonuçlara itiraz etti. CHP ve MHP 11 ilde, İYİ Parti ise 8 ilde ilçe seçim kurullarına başvurdu. Seçim kurulları bazı itirazları karara bağladı. 21 ilde oyların yeniden sayılmasına karar verildi. AK Parti’nin Yalova’da seçim sonuçlarına itirazı kabul edilmesiyle oylar yeniden sayılmaya başlandı. Iğdır, Bartın ve Kars’ta yeniden sayım yapıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre bu illerde sonuçlar değişmedi.
YSK BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA
YSK Başkanı Sadi Güven itirazlar üzerine yaptığı açıklamada, "Süreç devam ediyor. Olağanüstü bir durum olursa açıklama yaparım" dedi.
İSTANBUL’DA 15 İLÇEDE SAYIM
İstanbul’un 15 ilçesinde sayım devam ediyor. 7 ilçede itiraz edilen sandıkların sayımı sona erdi.
Beyoğlu, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Tuzla, Ataşehir, Bayrampaşa, Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Esenyurt, Üsküdar, Sultanbeyli ve Esenler'de itiraz edilen sandıklardaki geçersiz oyların sayımı sürerken, Adalar, Bakırköy, Fatih, Beykoz, Başakşehir, Sarıyer ve Şile'de sayım tamamlandı.
Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesinde de itiraz edilen sandıklardaki tüm oyların sayımı devam ediyor. İstanbul'da bazı ilçedeki sandıklarda oyların sayımına ilişkin yapılan başvuruların ilçe seçim kurullarınca reddedilmesi üzerine, AK Parti avukatları İstanbul İl Seçim Kurulu'na itiraz etti. Avukatlar, bu ilçelerde de sayımın yapılmasını istedi. Ataşehir'de 885 sandıkta 7 bin 373 geçersiz oy incelenmeye devam ediyor. 268 sandıktaki oylar tamamlandı.
Beykoz’da 550 sandıktaki 5 bin 733 geçersiz oy incelendi ve bazı geçersiz oylar sayıldı. Fatih’te ise 838 sandıktaki 7 bin 618 geçersiz oyun incelenmesi tamamlandı. Sonuçlar için iki ilçede de ıslak imzalı tutanaklar bekleniyor.
31 Mart seçimlerini kazanan adayların 13 Nisan’da YSK tarafından açıklanması bekleniyor.
CHP ANKARA İÇİN İTİRAZDA
CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Haluk Pekşen, seçim sonrası hukuka aykırı kararlar aldıkları gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve bu kararlara katılan üyeler hakkında yargılama sürecinin başlatılması için Yargıtay ve Danıştaya başvuruda bulunacaklarını bildirdi.
Pekşen, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart seçimleri sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı üzerinden tartışmalar yaşandığını anımsattı.
YSK Başkanı Güven'in 3 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Maddi gerçeklerin ortaya çıkarılması yönünde çalışmalar sürüyor." sözlerini aktaran Pekşen, bunun Seçim Kanunu'nda yer almadığını ve hukuki hiçbir dayanağının olmadığını savundu.
Ergenekon ve Balyoz davalarında da mahkemelerin "maddi gerçeği arıyoruz" dediğini hatırlatan Pekşen, "Seçim Kanunu'nun 112. maddesi son derece açıktır. YSK Başkanı'nın kanunun bu açık düzenlemesini gözardı ederek, 'maddi gerçeği ortaya çıkarmak' yönündeki açıklaması yalnızca sandık ve seçim güvenliğinin değil, hukuk güvenliğinin tümüyle ortadan kaldırıldığının açık bir ikrarıdır." diye konuştu.
Pekşen, 2014'ten itibaren seçim ve referandumların belirleyici unsurunun seçmen olmaktan çıkıp, YSK haline geldiğini ileri sürerek, şunları kaydetti:
"Yüksek Seçim Kurulunun, özellikle 2014 yılından bugüne kadar takip ettiği süreçlerin tamamında bir görev suçu oluştuğuna ilişkin kamuoyunda, özellikle hukuk camiasında yerleşik olan algı giderek bir vaka haline dönüşmüştür. Bu itibarla, bugün itibarıyla önce YSK Başkanı sonra da bu hukuka aykırı karara katılan üyeler hakkında Yargıtay ve Danıştay başkanlıklarına yargılama sürecinin başlatılması yönünde hukuki başvurumuzu yapacağız."
İYİ PARTİ'DEN ANKARA AÇIKLAMASI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti'nin ilçe ve il seçim kurullarına yaptığı tüm itirazlar Seçim ve Hukuk İşleri Başkanlığımızca takip ediliyor. Bu takip, son merci olan Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) kadar devam edecek. Her bir vatandaşımızın demokratik hak ve hukukunun takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.
Akşener, yaptığı yazılı açıklamada, seçim sonuçlarına itiraz etmenin yasal ve demokratik bir hak olduğunu belirterek, iktidar partisinin, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehir ve ilçede itirazlarda bulunmasını da bu çerçevede değerlendirdiklerini kaydetti.
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