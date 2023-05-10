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YSK seçmen sayısını açıkladı! Seçimlerde kaç kişi oy kullanacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde yurt dışında oy kullanan ve yurt içinde oy kullanacak seçmen sayısını açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından genel seçimlerde sandık başına gidecek olan seçmen sayısı gündemi meşgul etmeye başladı. İşte YSK ile 2023 yurt içi ve yurt dışı seçmen sayıları...

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  • YSK seçmen sayısını açıkladı! 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde kaç kişi oy kullanacak?

    Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine kısa bir süre kalırken, yurt dışında oy kullanan ve yurt içinde oy kullanacak seçmen sayıları gündemdeki yerini aldı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısını ve toplam seçmen sayısını açıkladı. Peki, "14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde kaç kişi oy kullanacak? İşte detaylar...
  • YSK seçmen sayısını açıkladı! 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde kaç kişi oy kullanacak?

    SEÇİMLERDE KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

    YSK Başkanı Ahmet Yener, seçmen sayıları ve basılan oy pusulalarına ilişkin açıklama yaptı.

    Yener, "Yurtiçi ve yurtdışı seçmen sayısını açıklıyoruz. Yurt içi 60 milyon 697 bin 843 olup bunun 30 milyon 710 bin 790'ını kadınlar, 29 milyon 897 bin 53 erkek seçmen bulunuyor. İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 47 bin 523 seçmen 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak" dedi.

    Cezaevi ve seyyar sandıklara ilişkin açıklama yapan Yener, "973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurlunda 191 bin 884 sandık kurulu kurulacak. 421 ilçemizde seyyar sandık kurulacak, 6 bin 215 seçmen oy kullanacak. Cezaevinde hükümlü olan seçmen sayısı 53 bin 172'dir. Gümrüklerde ise 4 bin 671 sandık kurulu kurulmuştur" ifadelerini kullandı.
  • YSK seçmen sayısını açıkladı! 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde kaç kişi oy kullanacak?

    TOPLAM SEÇMEN 64 MİLYON 113 BİN 941

    YSK Başkanı Yener, toplam seçmen sayısını da açıklarken, "Yurtdışında ise 3 milyon 416 bin 498 olup, bu seçmenlerimizden 1 milyon 595 bin 158'i kadın, 1 milyon 820 bin 940 erkek seçmen sayımız bulunmakta. 277 bin 646 seçmen ilk kez oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 2 bin 435 kişi ilk kez oy kullanacak. Toplam seçmen sayımız 64 milyon 113 bin 941 sayısına ulaşmaktadır" bilgisini verdi.
  • YSK seçmen sayısını açıkladı! 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde kaç kişi oy kullanacak?

    "SEÇMEN BİLGİLERİ PARTİLERLE PAYLAŞILIYOR"

    YSK Başkanı Ahmet Yener, seçmen bilgilerinin seçime katılacak siyasi partilerle paylaşılmaya başlandığını belirterek şunları söyledi: "15 ve 16 Nisan itibariyle seçmen bilgi kağıtları siyasi partilerimizle paylaşılmaya başlanmıştır.

    Seçmen listelerine ulaşımı konusunda bir kısım haberler çıkmakta olup, seçim takvimi içerisinde gerekli işlemlerin sonunda tüm siyasi partilerimizle seçmen listelerimiz ve sandık bilgilerimiz ve tüm sayısal verilerimiz paylaşılmaya başlanmıştır. Siyasi partilerimiz de seçim takvimi içerisinde veri paylaşımına ilişkin gerekli altyapı çalışmaları yapılmış, problemlerin çözümü için gerekli tedbirler alınmıştır."
  • YSK seçmen sayısını açıkladı! 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde kaç kişi oy kullanacak?

    FAZLA OY PUSULASI BASILDI İDDİASINA AÇIKLAMA

    14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde fazla oy pusulası basıldığı iddiasına ilişkin açıklama yapan Ahmet Yener şu ifadeleri kullandı: "Oy pusulalarına ilişkin bir takım yorumlar yapılmaktadır.
  • YSK seçmen sayısını açıkladı! 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde kaç kişi oy kullanacak?

    Bileşik oy pusulaları 390-410 ve 720'lik paketler halinde gönderilmektedir. Bileşik oy pusulaların zarar görmesine binaen yurtiçine 5 paket, yurtdışına bir paket gönderilmekte olup, oy pusulalarının kullanılıp kullanılmadığı tutanaklarla YSK'ya gönderilmektedir. Yasa uyarınca sandıkta temsilcisi bulunan siyasi partilerin temsilcileri bulunmakta.
  • YSK seçmen sayısını açıkladı! 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde kaç kişi oy kullanacak?

    Onların da imzasıyla YSK'ya gönderilmektedir. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması nedeniyle Devlet Malzeme Ofisiyle yapılan anlaşma gereği basılan pusulaların abartma olmadığı, kanun çerçevesinde olduğu görülecektir."
  • YSK seçmen sayısını açıkladı! 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde kaç kişi oy kullanacak?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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