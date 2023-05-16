Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda geri sayım sürüyor. YKS maratonu başvuru süreci ile başlarken, başvurular 8-23 Mart tarihleri arasında tamamlandı. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav yerleri giriş belgelerinin erişime sunulacağı tarih üniversite adaylarının gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Peki, "YKS ne zaman? YKS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte 2023 YKS; TYT, AYT, YDT sınav tarihleri...