YSK'ya 'yerel seçimin iptali' için başvuru
Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK), 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin iptal edilmesi talebiyle başvuru yapıldığı öğrenildi
Giriş: 22 Mayıs 2026 - 23:07
ANKA'nın haberine göre; bir CHP üyesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlan nedeniyle malul olduğunun tespiti ile yapıldığı tarihten itibaren iptaline ilişkin kararının ardından YSK'ya başvuru yaptı.
Başvuruda, 4-5 Kasım 2023'teki kurultayın ardından 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin iptal edilmesinin talep edildiği belirtildi.
YSK'nın, yarın yapılacak gündem toplantısında bu başvuruyu da ele alması bekleniyor.
