YSK'ya 'yerel seçimin iptali' için başvuru

ANKA'nın haberine göre; bir CHP üyesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlan nedeniyle malul olduğunun tespiti ile yapıldığı tarihten itibaren iptaline ilişkin kararının ardından YSK'ya başvuru yaptı.

Başvuruda, 4-5 Kasım 2023'teki kurultayın ardından 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin iptal edilmesinin talep edildiği belirtildi.

YSK'nın, yarın yapılacak gündem toplantısında bu başvuruyu da ele alması bekleniyor.

