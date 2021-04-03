Gündüz kuşağı programlarından biri olan Esra Erol'da programında ekrana taşınan yufkacı Muammer olayı araştırılıyor. Muammer Ay'ın açıklamalarıyla yeniden gündem olan Yufkacı Muammer olayı nedir? İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer olayına dair merak edilenler

YUFKACI MUAMMER OLAYI NEDİR?

ATV'nin gündüz kuşağı programında ekrana gelen bir olay izleyenleri hayrete düşürdü. Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen olay sosyal medyada yufkacı Muammer olayı olarak anılıyor. Elti oldukları söylenen ve ikisinin de adı Hamide Duran olan iki kadın Fatsa'da yufkacı dükkanı olan Muammer Ay'a kaçtı. Küçük elti Hamide Duran günler sonra eşine ve çocuklarına geri döndü ancak büyük elti Hamide Duran geri dönmedi ve Muammer Ay'ı çok sevdiğini söyledi.

Büyük elti Hamide Duran Yufkacı Muammer'in dükkanında çalışıyordu. Bir süre sonra küçük elti Hamide Duran da Yufkacı Muammer'in dükkanında çalışmaya başladı. İki elti ve Muammer Ay birlikte Fatsa'dan Antalya'ya kaçtılar. iddialara göre Muammer Ay ile büyük elti Hamide Duran birbirlerini seviyordu.