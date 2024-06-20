Yük treni, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı
Diyarbakır'da yük treni, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı. Trenin çarpmasıyla yaklaşık 70 metre sürüklenen araçtaki 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Diyarbakır'da hemzemin geçidinde faciadan dönüldü.
Makinistliğini Necmettin Y.'nin (48) yaptığı yük treni, Bağlar ilçesi Dericiler Sitesi mevkisinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan Mehmet Sait A. (18) yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yaklaşık 70 metre sürüklendi.
Kazada aracın sürücüsü ile yanındaki Muhammed Nur O. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.