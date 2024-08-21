Yüksek faizden en çok hangi şirketler etkileniyor?

TCMB, parasal sıkılaşmanın şirketler üzerindeki etkisini ele alan "Yükselen Ticari Kredi Faizlerinin Firmaların Temerrüt Olasılıklarına Heterojen Etkisi Üzerine Bir İnceleme" isimli bir çalışma yayımladı.

Yusuf Kenan Bağır, Ünal Seven ve Ertan Tok'un hazırladığı çalışmada parasal sıkılaşmaya konu olan ve referans alınan 2018-2019 dönemi ile faiz oranlarının daha yatay seyrettiği 2014-2015 dönemi arasında reel sektör firmalarının temerrüt davranışlarındaki farklılıklar irdelendi. Çalışmanın sonuçları, borçluluğu yüksek firmaların temerrüde düşme olasılığının daha yüksek olduğunu ve borçluluk-temerrüt ilişkisinin firmanın ölçek ve sektörüne göre değiştiğini ortaya koydu.

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Çalışmada yer alan bulgulara göre, hem parasal sıkılaşmanın olduğu 2018-2019 hem de faizin yatay seyrettiği 2014-2015 dönemlerinde orta ölçekli firmaların ortalamada en yüksek temerrüt oranına sahip firma grubu olduğu görüldü. Büyük ölçekli firmaların temerrüt oranları diğer ölçek gruplarına göre genellikle daha düşük kaldı. Tüm ölçek gruplarında borçluluk arttıkça temerrüt oranı da arttı. Dolayısıyla, firma borçluluğu ile temerrüt oranı arasında pozitif bir ilişkinin varlığı ortaya koyuldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ BÜYÜK ÖLÇEKLİ FİRMALARDA

Yapılan hesaplamalar sonucunda parasal sıkılaştırma ortamında (2018-2019 dönemi) ölçek durumuna göre temerrüt oranlarındaki en büyük etkinin 2,6 puan artışla büyük ölçekli firmalar üzerinde olduğu görüldü. Orta ölçekli firmalar üzerindeki etki de (2,2 puan) büyük ölçekli firmalar üzerindeki etkiye yakın çıktı.