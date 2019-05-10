Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yüksekova'da 19 askerin yaralandığı saldırının failleri yakalandı

DHA

Hakkari Valiliği'nce Yüksekova'da 2 yıl önce yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu 19 askerin yaralandığı saldırının failleri olduğu belirlenen 4 kişinin, jandarma operasyonuyla yakalandığı açıklandı

Hakkari

Yüksekova ilçesine bağlı Güldalı köyünde 17 Temmuz 2017'de, yola döşenen uzaktan kumandalı EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu 19 asker yaralandı. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, saldırının failleri olduğu tespit edilen 4 kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 17.07.2017 günü saat 10:00 sıralarında İlimiz Yüksekova İlçesi Güldalı Köyünde yola tuzaklanan uzaktan kumandalı EYP'nin (el yapımı patlayıcı) infilak ettirilmesi sonucu 19 askeri personelin yaralanması olayının failleri olduğu tespit edilen 4 şahıs, 'Terör Örgütüne Üye Olmak' ve 'Bölücü Terör Örgütü Adına Eylem Yapmak' suçlarından Güldalı ve Esendere Köylerinde icra edilen operasyon sonucu yakalanmıştır. Şahıslar mahkemeye sevk edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

E - Okul giriş ekranı 2019! VBS Not bilgisi ve devamsızlık öğrenme
GÜNDEME - Okul VBS giriş sayfası 2019
Evlilik cüzdanını böyle göstermişti! Bir hafta sonrası vahşet
GÜNDEMEvlilik cüzdanını böyle göstermişti! Bir hafta ...
Baltalı sürücüye “silahla tehdit” tutuklaması
GÜNDEMBaltalı maganda tutuklandı!
'Yurt dışı fon' çetesi, 40 kişiyi 86 milyon lira dolandırdı
GÜNDEM'Yurt dışı fon' çetesinden 86 milyonluk vurgun!
Danıştay Başkanı: Yıkıcı etkilere yol açar
GÜNDEMDanıştay Başkanı: Yıkıcı etkilere yol açar
Akıllara zarar bir kaza: Bilinçli mi, refleks mi anlaşılamadı
GÜNDEMAkıllara zarar bir kaza: Bilinçli mi, refleks mi ...
29 ByLock şüphelisi için gözaltı kararı
GÜNDEM29 ByLock şüphelisi için gözaltı
Hadi ipucu sorusu cevabı 5 Mayıs! Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'nın aileleri ağırladığı yerin adı nedir? 12.30 Mini Hadi ipucu
GÜNDEM5 Mayıs Hadi ipucu cevabı
Hatay'da fuhuş çetesine darbe! Kucağında da çocuğu var!
GÜNDEMİğrenç tuzak!
SON DAKİKA HABERİ! Tweet atarken dikkat! İması bile suç!
GÜNDEMTweet atarken dikkat! İması bile suç!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X