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Yüksekova semalarında mercek bulutu oluştu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi semalarında oluşan mercek bulutu görenleri şaşırttı

Yüksekova semalarında mercek bulutu oluştu
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İHA

Yüksekova ilçesinin Şişol Dağı üzerinde oluşan ve yaklaşık bir saat boyunca bozulmadan kalan mercek bulutu görenlerin ilgisini çekti.

ENGEBELERDEN KAYNAKLANAN RÜZGAR DALGALANMALARININ SONUCU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mercek bulutlarının engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluştuğu ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunun göstergesi olduğu kaydedildi.

UFO'YA BENZETİLİYOR

Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek olduğu belirtildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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