Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Adıyaman'da yüksekten düşen Uzman Çavuş Ahmet Tuğay şehit oldu - Son dakika haberler

        Adıyaman'da yüksekten düşen Uzman Çavuş Ahmet Tuğay şehit oldu

        Adıyaman'dan acı bir haber geldi. Kentte Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Ahmet Tuğay, yüksekten düşme sonucu yaralandı. Tuğay, kaldırıldığı hastanede şehit oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 15:59 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksekten düşen uzman çavuş şehit oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da yüksekten düşme sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

        AA'da yer alan habere göre Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli Tuğay, 9 Şubat Cuma günü görev esnasında yüksekten düşerek yaralandı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tuğay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

        Tuğay için görev yaptığı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında tören düzenlendi. Burada saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        REKLAM

        Özgeçmişinin okunduğu törende, Tuğay'ın ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı dua edilmesinin ardından askeri uçakla son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Karaman'a gönderildi.

        Şehidin 5 yaşındaki oğlu Ramazan, törende babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak öptü, şehidin eşi Nejla Tuğay da tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

        Törene, Şehit Tuğay'ın yakınlarının yanı sıra Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Başsavcıvekili Mehmet Hakan Doğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ve vatandaşlar katıldı.

        Fotoğraflar: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Ahmet Tuğay

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        17 yaşındaki lise öğrencisi, Alzheimer'ın teşhisine yönelik yapay zeka modeli geliştirdi
        17 yaşındaki lise öğrencisi, Alzheimer'ın teşhisine yönelik yapay zeka modeli geliştirdi
        AVM'de iğrenç anlar! Fincanları tükürerek temizledi
        AVM'de iğrenç anlar! Fincanları tükürerek temizledi
        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        Uçağın yola düşüş anı ortaya çıktı!
        Uçağın yola düşüş anı ortaya çıktı!
        Üç kardeş ihbar etmişti! Bebeğini döverek öldüren baba tutuklandı!
        Üç kardeş ihbar etmişti! Bebeğini döverek öldüren baba tutuklandı!
        Antalya'da sel bir can aldı!
        Antalya'da sel bir can aldı!
        İstanbul'da 2 işçi denize düştü! Biri öldü!
        İstanbul'da 2 işçi denize düştü! Biri öldü!
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        İsrail'den Refah sınırına saldırı!
        İsrail'den Refah sınırına saldırı!
        Rusya'dan Estonya Başbakanı hakkında arama kararı
        Rusya'dan Estonya Başbakanı hakkında arama kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde
        Fuhuş operasyonunda tutuklandı! Youtuber çıktı!
        Fuhuş operasyonunda tutuklandı! Youtuber çıktı!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        Cari açık rakamları açıklandı
        Cari açık rakamları açıklandı
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        Gösterimden kaldırıldı
        Gösterimden kaldırıldı