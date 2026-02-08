Habertürk
Habertürk
        Yüksel Sarıçiçek, Zagreb Açık'ta altın madalya kazandı

        Yüksel Sarıçiçek, Zagreb Açık'ta altın madalya kazandı

        Hırvatistan'da düzenlenen Zagreb Açık Güreş Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Yüksel Sarıçiçek, altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 23:13 Güncelleme: 08.02.2026 - 23:14
        Yüksel Sarıçiçek'ten Zagreb'te altın madalya!
        Milli sporcu Yüksel Sarıçiçek, Hırvatistan'da düzenlenen Zagreb Açık Güreş Turnuvası'nda altın madalyaya ulaştı.

        Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Yüksel Sarıçiçek, başkent Zagreb'de gerçekleştirilen ranking serisi turnuvasında erkekler grekoromen stil 82 kiloda mindere çıktı.

        Milli güreşçi, ilk turda ABD'li Jesse Alexander Porter'ı 9-0 teknik üstünlükle mağlup etti. İkinci turda Ukraynalı Mykyta Politaev'i 4-0 yenen Yüksel Sarıçiçek, çeyrek finalde ev sahibi Hırvat Filip Sacic'i 3-2'lik skorla geçerek yarı finale yükseldi.

        Yüksel Sarıçiçek, yarı finalde Kazakistanlı İbragim Magomadov'u 4-3 yenerek adını finale yazdırdı. Finalde Moldovalı Mihail Bradu ile karşılaşan milli sporcu, rakibini 5-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

        ÖMER HALİS RECEP'TEN BRONZ MADALYA

        Organizasyonda erkekler grekoromen stil 55 kiloda mindere çıkan Ömer Halis Recep ise bronz madalya mücadelesinde Kazakistan'dan Arsen Zhuma ile karşılaştı.

        Rakibini mağlup eden Ömer Halis Recep, üçüncü oldu.

        Parlayan yıldızlar İş Sanat'ta

        İş Sanat'ın genç yetenekleri müzikseverlerle tanıştırdığı Parlayan Yıldızlar konserleri devam ediyor. 2 Şubat Pazartesi akşamı 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda Maya Devrim Tanyılmaz (flüt) ve Batu Özcan (vurmalı çalgılar) sahne aldı.

