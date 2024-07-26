Yüksel Yıldırım: "FIFA bize ders verdi, bu dersi pahalı öğrendik”

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, FIFA tarafından verilen 2 dönem transfer yasağının artık onaylandığını belirterek, "Aldığımız ceza, futbolcularla yapılan tek taraflı fesihlerden kaynaklandı. FIFA bize ders verdi, bu dersi pahalı öğrendik” dedi.

Türkiye’de borcu ve futbolcu alacağı olmayan nadir kulüplerden biri olan Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’a FIFA tarafından verilen 2 dönem transfer yasağı İsviçre Federal Mahkemesi'nin nihai kararı neticesinde karara bağlandı. Böylece Samsunspor 2024-2025 sezonunda transfer yapamayacak. Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, aldıkları ilginç cezanın futbolcularla yapılan tek taraflı fesihlerden kaynaklandığını belirterek, “FIFA bize ders verdi, bu dersi pahalı öğrendik” diye yorumladı.

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"2 DÖNEM TRANSFER YASAĞI OLUP BU YASAĞI AÇAMAYACAK OLAN TEK KULÜP SAMSUNSPOR"

2 dönem boyunca transfer yapamayacaklarının kesinleştiğini ifade eden Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, “Transfer cezamız onaylandı. Geçen yıl FIFA kararı öncesi Novikovas ile anlaşmış parasını ödemiştik. FIFA bize, ‘oyuncu sizi affetmiş ama biz affetmiyoruz’ dedi. Samsunspor 4 oyuncuyla tek taraflı fesih yapmış, 5’inciyi de oyuncuyu zorlamışsınız oyuncu fesih yapmış’ dediler.

Türkiye’de bugün FIFA’da dosyası olmayan tek kulüp Samsunspor. Bu çok ilginç. Oyunculara borcu olmayan da tek kulübüz ama 2 dönem (1 yıl) transfer yasağı alıp bu yasağı açamayacak olan tek kulüp de Samsunspor. Diğer kulüpler ceza yiyor, oyunculara parasını verince ceza kalkıyor.

Dje Dje, Alen Melunevic gibi oyuncuları da tek taraflı fesih etmiştik. Kevin Boli ve Melunovic sözleşme dondurmayı kabul etmediği için fesih etmiştik. İlk tek taraflı feshimiz Dje Dje oldu. Oyuncuların paralarını hemen ödememize rağmen FIFA işçi mahkemesi gibi oyuncuları haklı buluyor. Biz bunu yeni öğrendik. Durumlar böyle olunca FIFA bize ders verdi. Bu dersi pahalı öğrendik.

Dünyanın sonu değil, her canlı nasıl ölümü tadacaksa, her kulüp de cezalar alacaktır. Son olarak Galatasaray Tete’yi transfer etmişti. Haksız bulundu ve Ukrayna kulübüne 2,7 milyon euro ceza ödedi. Bu cezalar ödenince bitiyor. Galatasaray’a ‘sen neden böyle bir oyuncuyu aldın, usulsüzlük yaptın, FIFA kurallarını dinlemedin, transfer yasağı veriyorum’ demiyor. İsviçre Federal Mahkemesi nihai kararı verdi ve transfer cezamız kesin onaylandı” diye konuştu.

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"YUSUS ERDOĞAN VE EMRE AKBABA İLE ANLAŞMIŞTIK" Yasak kararı kesinleşmeden önce transfer için anlaştıkları isimler olduğunu vurgulayan Başkan Yüksel Yıldırım, “Adana Demirspor’dan Yusuf Erdoğan ve Emre Akbaba ile anlaşmıştık. Yusuf ile yazılı anlaşmıştık. İşleyelim dedik TFF izin vermedi. Emre Akbaba ile sözlü olarak anlaştık. Transfer tahtasını açamayınca Yusuf Erdoğan’ın sözleşmesini feshettik. O da sonrasında Konyaspor ile imzaladı. 2 tane de yurt dışından iyi oyuncu ile görüşmüştük. Onlarla da bu nedenle sözleşme yapamadık. Her yıl yapılan transferler tutacak değil” şeklinde konuştu.