        Yüksel Yıldırım: Umarım Galatasaray maçında hakem kurbanı olmayız - Yılport Samsunspor Haberleri

        Yüksel Yıldırım: Umarım Galatasaray maçında hakem kurbanı olmayız

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, kırmızı-beyazlı kulübün gündemine dair HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 03.12.2025 - 15:21 Güncelleme: 03.12.2025 - 15:21
        "Umarım G.Saray maçında hakem kurbanı olmayız"
        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, HT Spor ekranlarına konuk oldu.

        Kırmızı-beyazlı kulübün gündemine dair konuşan Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

        Biz Konferans Ligi'nde gruba kalınca ve kuralar çekilince, hedefimiz ilk 16'ya kalmaktı. Ama öyle bir başlangıç yaptık ki ilk 2 maçı kazanınca averajla liderliğe yükseldik. Büyük bir coşkuyla İzlanda'ya gidiyorduk. İzlanda'ki şartları siz de bizler kadar biliyorsunuz. Bu bizi biraz etkiledi. Çok hızlı bir gol yedik ama çabuk atlattık. Oyunu istediğimiz gibi yönlendirdik ama... Anlamadığım bir şey var takımda. Çok saçma sapan, Samsunspor'a yakışmayan goller yiyoruz. Orada soğukta donarken sinir krizi geçiriyordum. Maç beraberlikle bitince üzüldüm, biz oraya yenmeye gitmiştik. 12 puana yükselmek istiyorduk. Belki Konferans Ligi'ni birinci bitirip ülkeye puanlar, Samsunspor'a paralar kazandıracaktık ama bunu zora soktuk.

        Biz bir proje kulübü olduk. Ölmüş bir kulübü yeniden küllerinden doğurttuk. 8 sene önce bu takımı aldığımda kasabalara gidiyordum, 50-100 kişiye maç oynuyordum. Oralardan alıp ben bir hedef koydum. 5 yıl içinde Süper Lig'e çıkarıp Samsunspor'u Avrupa'ya götüreceğim dedim. Bana kimse inanmıyordu. 3. senesinde Avrupa'da oynuyor. Ben "Samsunspor bir proje kulübü" dediğimde bazıları bunu anlamıyor. Bizim modelimiz Samsunspor modeli. Gidip Galatasaray, Fenerbahçe olamayız. Carlo Holse'yi getirdiğimizde kimse bilmiyordu.

        Bugün bakıyorsunuz, Samsunspor Alanya maçını tek kale oynuyor. 91. dakikada yediğimiz bir golle 1-1 bitti. Herkes hemen transfer istiyor. Ben de istiyorum da 14 yabancım var. Nasıl göndereceksin? Sadece yerli transfer yapabiliyorsun. Yerliyi de herkes tanıyor, havuzda oyuncu yok. Sosyal medyadaki insanlar sanki bunlar çok basitmiş, bizim kafamız çalışmıyormuş gibi akıl veriyor. Gelsinler 14 yabancıdan hangisini gönderebilecekler görelim bakalım.

        Deplasmandaki Antep maçında hoca tarafından doğrandık, 2 puanı orada bıraktık. Fenerbahçe maçında biz galip gelecektik; hakem golümüzü vermedi, penaltımızı vermedi, goller kaçırdık. Orada da 2 puan bıraktık. Beşiktaş maçına geldik, yüzde 100’lük pozisyonlarımız var, galibiyeti kaçırdık. Bunların yarısını alsam bugün lider durumdaydım.

        https://x.com/HTSpor/status/1996186034632098109?s=20

        Galatasaray 3 puan alacaktı, son dakikada kaybetti. İnanılmaz bir hırs ve hüsranla Samsunspor'un karşısına çıkacak. Bana göre Samsunspor çekindikleri maçlardan birisi. Geçen sene de bizi zorla yendiler, döverek yendiler. Attıkları 3. gol bariz fauldü. Halil Umut Meler ne faulü çaldı, ne penaltımızı verdi. Yasin Kol için ben de çıkıp en son tutamadım kendimi. Bu sezon bizi 2-3 maçta resmen doğradı, puanlarımızı aldı. "Yeter artık biz istemiyoruz" dedik. Diğer 1-2 kulüp daha söyledi, peşine Galatasaray da eklendi. Ne oldu? Hiçbir şey değişmiyor. Hakemlere maç sonrası bağırsan da çağırsan da sövsen de bir işe yaramıyor. Onun için Yüksel Yıldırım da oyuncularına şunu söylüyor: Biz maçı alacaksak hakemi de yeneceğiz.

        Umarım Galatasaray maçında hakem kurbanı olmayız. Çünkü Galatasaray hakemlere çok yüklendi. Şimdi MHK, Fenerbahçe maçının diyetini Samsunspor maçında ödeyecek gibi geliyor. Daha maç başlamadan Galatasaray'ın hakemler üstündeki baskısı... Bilmiyorum bizim maça hangi hakemi verecekler. Açıklandıktan sonra nasıl yönetir, göreceğiz.

