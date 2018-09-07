Tıkanmış gözenekler, ciltteki ölü hücreler ve sivilce problemi yaşamayan çok az kadın vardır herhalde. Eğer siz de bu sorunlardan şikayetçiyseniz yumurta akı maskesi dertlerinize deva olabilir.

Mısır, Çin ve Arap Yarımadası gibi eski uygarlıklarda da kullanılan yumurta akı, sadece cilt değil saç bakımında da gözle görülür sonuçlar veriyor.

Sıcak havalardan ya da bulunduğunuz ortamdan dolayı açılan gözenekleriniz varsa yumurta akı maskesine şans verebilirsiniz. Yumurta akı, genişleyen gözenekleri küçültücü etkiye sahip.

Yumurta akı, cildi pürüzsüzleştirerek gerginleştiriyor. Eğer cildinizi ileriki yıllara hazırlamak istiyorsanız işte sizlere yumurta akı maskesi tarifi...

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YUMURTA AKI MASKESİ İÇİN MALZEMELER

1 adet yumurtanın beyazı

1 çay kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı bal

Dilerseniz 1 çay kaşığı zeytinyağı

YUMURTA AKI MASKESİ YAPILIŞI

Yukarıda saydığımız bütün malzemeleri cam bir kase içerisinde karıştın. Temizlenmiş cildinize ve boyun bölgesine sürün. Göz ve dudak çevresine sürmemeye özen gösterin. Ortalama 15 dakika kadar cildinizde kurumasını bekleyin. Bol suyla cildinizi durulayın. Eğer cildiniz kurursa maskenin ardından nemlendirici krem sürebilirsiniz. Yumurta akı maskesini haftada bir defa uygulayabilirsiniz.

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