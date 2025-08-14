Yumurta üretimi düştü, süt ve tavuk eti üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi ile süt ve süt ürünleri üretimi rakamlarını yayınladı.

Buna göre, haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde, 10,4 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 10,4 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 13,9 arttı. Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde10,4 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde10,9 arttı, tavuk eti üretimi yüzde14,1 arttı.

TAVUK ETİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE AZALDI

Bir önceki ay 241 bin 782 ton olan tavuk eti üretimi Haziran ayında yüzde 16,2 oranında azalarak 202 bin 521 ton oldu.

REKLAM

Bir önceki ay 1 milyar 526 milyon 665 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Haziran ayında yüzde 0,6 oranında azalarak 1 milyar 518 milyon 267 bin adet oldu.

TİCARİ SÜT İŞLETMELERİNCE 934 BİN 745 TON İNEK SÜTÜ TOPLANDI

TÜİK'in süt ve süt ürünleri üretimi verisine göre ise Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 arttı, Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 arttı.