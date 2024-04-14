Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, Monte Carlo'da 3. kez şampiyon oldu - Tenis Haberleri

Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, Monte Carlo'da 3. kez şampiyon oldu - Tenis Haberleri

Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, Monte Carlo'da 3. kez şampiyon oldu Monte Carlo Tenis Turnuvası finalinde Norveçli Casper Ruud'u 2-0 yenen Yunan Stefanos Tsitsipas şampiyon oldu. Tsitsipas, bu turnuvada 3. kez zafere ulaştı.

Anadolu Ajansı Giriş: 14.04.2024 - 22:48 Güncelleme: 14.04.2024 - 22:49 facebook

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