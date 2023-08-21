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        Haberler Dünya Yunanistan'da orman yangınında bir kişi hayatını kaybetti

        Yunanistan'da orman yangınında bir kişi hayatını kaybetti

        Yunanistan'da devam eden orman yangınlarında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 13:50
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        Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberine göre, başkent Atina'nın yaklaşık 120 kilometre kuzeyindeki Viotia Bölgesi’nde, ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle iki yerleşim birimi tedbiren boşaltıldı.

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        Bölgedeki kamp alanı da güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

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        İhbar sonucu itfaiye ekiplerinin Viotia'daki mandırada bulduğu 80 yaşındaki çobanın ise besi hayvanlarını korumaya çalışırken hayatını kaybettiği tespit edildi.

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        DEDEAĞAÇ'TAKİ YANGIN SÜRÜYOR

        Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki ili Dedeağaç'taki orman yangını ise 3'üncü gününde hala kontrol altına alınamadı.

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        Dedeağaç-Feres yolu da yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.

        Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Dedeağaç'ta rüzgarın şiddeti saatte 70 kilometreye kadar ulaşıyor.

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        Yunanistan İtfaiye Teşkilatının açıklamasına göre, bölgede hakim şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangını kontrol altına almak zorlaşıyor.

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        Yangının ilk iki gününde binlerce dönüm çam ormanı kül olurken, 9 ev ve bir kilise tamamen yanmış, çok sayıda bina hasar görmüştü.

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        Yangın, bölgede tarım alanlarına, arı kovanlarına ve besi hayvanlarına ciddi zarar vermişti.

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        Bölgede çok sayıda yerleşim birimi tedbir amacıyla boşaltılmıştı.

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        Dumanlar Gümülcine, İskeçe ve kısmen Volos'a kadar ulaşırken, bölgede acil durum ilan edilmişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #yunanistan
        #orman yangını
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