Yunanistan'daki orman yangınları sürüyor: Tehlike artabilir!

Yunanistan'da orman yangınları 9'uncu gününde de devam ediyor.

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Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta başlayan ve Meriç ili ile Gümülcine ve köylerinin de dahil olduğu Rodop ilini de etkisi altına alan yangınlar hala kontrol altına alınamadı.