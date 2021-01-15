Yunanistan'ın umudu turizm: Aşı zorunluluğu aranmayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Yunanistan'ın umudu turizm: Aşı zorunluluğu aranmayacak

Yunanistan umudunu turzime bağladı. Atina yönetimi, ülkeye girişler için aşı zorunlulu aramayacağını açıkladı.

Yunanistan'ın umudu turizm: Aşı zorunluluğu aranmayacak
AA

Yunanistan'da Kiryakos Miçotakis hükümeti ekonomide umutlarını 2021 yaz sezonu turizmine bağladı.Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020 turizm sezonununda umduğunu bulamayan Atina yönetimi, 2021 yaz turizmi için kolları sıvadı. Yunan medyasından SKAI televizyonuna açıklamalarda bulunan Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis, Yunanistan´a seyahat edecek olanlar için aşı belgesinin zorunlu haline gelmeyeceğini, aşı belgesi olmayanlara da test uygulanacağını açıkladı. Theoharis, hem aşı belgesinin hem de hızlı tanı testlerin 2021 yazında Yunanistan´a seyahat etmek için önemli iki araç olacağını belirtti.

"TEK UMUDUMUZ TURİZM"

Theoharis, turizm için 2021 yılının daha iyi bir yıl olacağını, ancak koronavirüsten dolayı turizm sektörünün işleyişinin ve tüketici alışkanlıklarının değiştiğini, yaşanan sağlık konusundaki belirsizlikler nedeniyle de kimsenin 6 veya 8 ay öncesinden tatil planı ve rezervasyon yapmadığını dile getirdi. "Kaybedilecek daha fazla zaman yok" diyen Theoharis, " Ülkemiz turizm potansiyeline sahip. Tek umudumuz bu" ifadelerine yer verdi. Tüm bunlara rağmen Yunanistan´ın turizm potansiyeline güvendiklerini, 2021 yılında turizmden çok fazla beklentilerin olduğunu söyledi. Bu nedenle şimdiden dış ülkelerde turizm sektör temsilcileriyle temaslara başladıklarını dile getirdi.

2020'DE TURİZM GELİRİ YÜZDE 78 ERİDİ

Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis, Ekim ayında Başbakan Kiryakos Miçotakis'e verdiği raporda, "2019 yılına oranla Yunanistan'ı 2020 yılında ziyaret eden turist sayısında yüzde 78 oranında bir gerileme kaydedildiğini ve bu bağlamda ülkeyi ziyaret eden turistlerin 2020 yılında ancak 3 milyon 900 bini bulduğu" belirtilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Türkiye Yunanistan görüşmeleri yeniden başlıyor!
DÜNYATürkiye-Yunanistan görüşmeleri yeniden başlıyor!
SON DAKİKA! Yunanistan harekete geçti! Fransa'dan ikinci el savaş uçağı alıyor - Haberler
DÜNYAYunanistan, Fransa'dan ikinci el savaş uçağı alıyor
SON DAKİKA! Güney Kıbrıs'tan skandal korona aşısı hamlesi! - Haberler
DÜNYAGüney Kıbrıs'tan skandal aşı hamlesi!
ABD'de koronavirüs hastası idam mahkumunun cezası infaz edildi - Haberler
DÜNYAABD'de Kovid-19 hastası mahkum idam edildi!
SON DAKİKA: Kuzey Kore'de büyük askeri tören! İlk defa gösterildi!
DÜNYAKuzey Kore'de büyük askeri tören! İlk defa ...
MEGA-KARANTİNA | Son dakika: Alarm verildi, Almanya kapanıyor!
DÜNYAAlmanya'nın yeni planı: Mega-karantina!
DURMUYOR! Son dakika: Korona virüs resmen kontrolden çıktı
DÜNYAİrlanda'da salgın kontrolden çıktı!
DEPREM! Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var - Haberler
DÜNYAEndonezya'da deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Biden'dan 1,9 trilyon dolar Kovid-19 yardım paketi tavsiyesi
DÜNYABiden'dan 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 paketi ...
SMO, Rus Özel Kuvvetleri ve Esad rejiminin İdlib'deki sızma girişimini püskürttü
DÜNYASMO, İdlib'deki sızma girişimini püskürttü