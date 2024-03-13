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        Haberler Dünya Yunanistan, Kızıldeniz'de Husilere ait iki İHA'ya ateş açtı

        Yunanistan, Kızıldeniz'de Husilere ait iki İHA'ya ateş açtı

        Yunanistan Savunma Bakanlığı, Kızıldeniz'de iki insansız hava aracına ateş açılarak 'geri püskürtüldüğünü' bildirdi

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 13.03.2024 - 13:56 Güncelleme: 13.03.2024 - 13:56
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        Yunanistan Kızıldeniz'de iki İHA'ya ateş açtı
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        Yunanistan Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, Kızıldeniz'de Husilere ait iki insansız hava aracına ateş edildiğini bildirdi.

        Yunanistan Savunma Bakanlığı yetkilileri, Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'deki deniz misyonunda görev yapan Yunan askeri gemisinin iki insansız hava aracına ateş açtığını duyurdu

        Yemen kıyısı açıklarında Husilere ait iki insansız hava aracının 'geri püskürtüldüğü' belirtildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #kızıldeniz
        #yunanistan
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