Yunanistan nerede, hangi kıtada yer alır? Yunanistan başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi nedir? Uzun bir tarihsel geçmişi olmasına rağmen, ilk kez 1830 yılında kurulmuş olan Yunanistan; 500 yıllık bir Osmanlı hakimiyetinin ardından bağımsızlığını kazanmış olan bir devlettir. Dağlık bir araziye sahip olmasının yanı sıra, birden fazla adadan da meydana gelen Yunanistan'da hâkim olan iklim ise Akdeniz iklimidir. Yüksek gelirli ve gelişmiş ülkeler sınıfında yer alan Yunanistan, günümüzde parlamenter sisteme dayanan bir demokrasi ile yönetilmektedir. Peki, Yunanistan hangi kıtada yer almaktadır? Yunanistan başkenti neresidir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

Genel olarak 5 bölgeye ayrılan Yunanistan’ın ekonomisi tarıma dayanmaktadır. Sahip olduğu dağların yanında ovaları ile de dikkat çeken Yunanistan’da, toprakların yaklaşık %30’u tarıma oldukça elverişlidir. Peki, Yunanistan nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Yunanistan para birimi nedir? İşte, tüm detaylar...

Yunanistan Nerede?

Yunanistan hangi kıtada yer almaktadır diye bir soru yöneltildiğinde verilecek cevap, Avrupa kıtası olacaktır. Avrupa’nın güneydoğusunda yer alan ve Balkanlar olarak adlandırılan bir coğrafyada konumlanmış olan Yunanistan; kuzeyde Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan, güneyde Akdeniz, batıda Adriyatik Denizi, doğuda ise Türkiye ile çevrilidir.

REKLAM

İlk olarak 1830 yılında bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesine çıkan Yunanistan; 1923 yılında yapılan bir halk oylaması ile cumhuriyet halini alsa da 1935 yılında yeniden monarşiye dönmüştür. 1946 ile 1969 yılları arasında bir iç savaşa da sahne olan Yunanistan’ın cumhuriyeti yeniden ilan ettiği tarih ise 1974 senesidir. Günümüzde, Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinden bir tanesi olarak değerlendirilen Yunanistan; NATO, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler gibi pek çok uluslararası organizasyonun üyesidir.

Yunanistan Başkenti

Bir Balkan devleti olan Yunanistan’ın başkenti, Atina’dır. 4 milyona yakın olan nüfusuyla Avrupa’nın en büyük şehirlerinden bir tanesi olan Atina; tarih boyunca birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapması sebebiyle zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Özellikle 1. Dünya Savaşı’nın ardından Yunanistan’ın en önemli ticaret merkezi halini alan şehrin ismi ise savaş tanrısı olan Athena’dan gelmektedir. Turizm açısından da Avrupa’nın en çok ziyaret edilen şehirleri arasında yer alan Atina, yılda yaklaşık 10 milyon turiste kapılarını açmaktadır.

Yunanistan Nüfusu

2023 verilerine göre Yunanistan’ın nüfusu 10 milyon 342 bin 203 kişiden meydana gelmektedir. %60’ın şehirlerde %40’ının ise kırsal kesimde yaşadığı Yunanistan’da, nüfusun yaklaşık %95’’i Yunanlardan meydana gelmektedir ve nüfusun yaklaşık %35’i başkent Atina’da yaşamaktadır. Yunanistan’da hâkim olan dini inanç ise Hristiyanlığın Ortodoks mezhebidir.

REKLAM

Yunanistan Para Birimi

Yunanistan; 1981 yılında, Avrupa Birliği’nin öncüsü olan Avrupa Ekonomik Topluluğu’na katılmış ve 2002 senesinde de Avrupa Birliği üyelerini içine alan Euro Bölgesi’ne dahil olarak, Euro’yu resmi para birimi olarak kabul etmiştir. Euro’ya geçmeden önce Yunanistan’da kullanılan para biriminin adı ise drahmidir. Avrupa’nın en eski para birimlerinden bir tanesi olan drahmi, Yunanistan’da 2002 senesine kadar tedavülde kalmıştır.

Yunanistan Bayrağının Anlamı

1822 yılında kabul edilen Yunan ulusal bayrağından türetilerek hazırlanan Yunanistan bayrağı, 1978 yılından itibaren ülkenin resmi bayrağı olarak kullanılmaktadır. Mavi ve beyaz renkten oluşturulmuş 9 eşit yatay çizgiden meydana gelen ve sol üst köşesinde bir haç da bulunan Yunanistan bayrağındaki mavi ile beyaz renkler, Ege Denizi’nin dalgalarını ve köpüklerini temsil etmektedir.

REKLAM

Yunanistan Şehirleri

13 bölgeye ayrılarak idare edilen Yunanistan’da toplam 74 şehir bulunmaktadır. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

Atina

Selanik

Rodos

Kavala

Patras

Samos

Midilli

Eğriboz

Yunanistan Türkiye Saat Farkı

Yunanistan ile Türkiye arasında herhangi bir saat farkı bulunmamaktadır.