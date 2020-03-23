Reuters

Tecrit uygulamalarını bugün devreye alan Yunanistan koronavirüsün yayılmasını sınırlamak için İngiltere ve Türkiye'den uçuşları askıya aldı.

Bugün TSİ ile 07.00'da yürürlüğe giren yasak 15 Nisan TSİ 16.00'da sona erecek. Bakanlık kararnamesinde bu yasağın koronavirüs salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında geçici ve önleyici bir tedbir olduğu belirtildi. Yunanistan'da koronavirüs vaka sayısı dün 94 artışla 624'e yükseldi. Bu teyit edilen koronavirüs vakalarında en büyük günlük artış oldu. Ölü sayısı 15'e yükseldi.

Yunanistan başbakanı virüsle savaşmak için bir dizi önlem kapsamında insanların hareketini kısıtlayan birkaç istisna dışında sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yunanistan, sınırlarını AB üyesi olmayan vatandaşlara ve İtalya ile İspanya vatandaşlarına kapattı. Polis memurları, tecrit uygulamaları için bugün Atina sokaklarında görevlendirildi. Tecrit uygulamaları kapsamında insanların yalnızca özel izinle dışarı çıkmasına izin veriliyor.

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