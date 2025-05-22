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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı gol, Avrupa Liginde sezonun en iyisi seçildi! - Futbol Haberleri

        Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı gol, Avrupa Liginde sezonun en iyisi seçildi!

        Galatasaray forması giyen milli futbolcu Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun en iyisi seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 20:19 Güncelleme: 22.05.2025 - 20:20
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        UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü Yunus Akgün'den!
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        Galatasaray forması giyen milli futbolcu Yunus Akgün'ün İngiltere ekibi Tottenham'a attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun en iyisi seçildi.

        Organizasyondan yapılan açıklamaya göre UEFA'nın teknik gözlemci ekibi, Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun en iyi 10 golünü belirledi.

        Lig aşamasında Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham ile karşılaşan Galatasaray'ın 3-2 kazandığı maçta ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla fileleri havalandıran Yunus Akgün, "sezonun en iyi golü" kategorisinde birinci sırayı elde etti.

        Milli futbolcunun ardından ilk 10'da sırasıyla Rasmus Hojlund (Manchester United), Nico Williams (Athletic Bilbao), Pedro Rodriguez (Lazio), Adama Traore (Ferencvaros), Samuel Omorodion (Porto), Tural Bayramov (Karabağ), Mason Mount (Manchester United), Kobbie Mainoo (Manchester United) ve Gustav Isaksen (Lazio) yer aldı.

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