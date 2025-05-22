Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı gol, Avrupa Liginde sezonun en iyisi seçildi!

Galatasaray forması giyen milli futbolcu Yunus Akgün'ün İngiltere ekibi Tottenham'a attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun en iyisi seçildi.

⚽️🏅 Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi golü seçildi.pic.twitter.com/MwZS69l6US — AA SPOR (@aa_spor) May 22, 2025

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre UEFA'nın teknik gözlemci ekibi, Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun en iyi 10 golünü belirledi.

Lig aşamasında Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham ile karşılaşan Galatasaray'ın 3-2 kazandığı maçta ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla fileleri havalandıran Yunus Akgün, "sezonun en iyi golü" kategorisinde birinci sırayı elde etti.