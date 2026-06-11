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        Haberler Objektife Takılanlar Yunus Günçe: Umarım Milli Takım'a uğur getiririm

        Yunus Günçe: Umarım Milli Takım'a uğur getiririm

        Yunus Günçe, eşi Işık Selin Günçe ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Saç stiliyle eski milli futbolcu Ümit Davala'nın 2002 Dünya Kupası'ndaki ikonik imajını hatırlatan Günçe, "Umarım Milli Takım'a uğur getiririm" diyerek gülümsedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 08:09 Güncelleme:
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        "Umarım Milli Takım'a uğur getiririm"

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; oyuncu Yunus Günçe, 2018 yılında evlendiği eşi Işık Selin Günçe ile birlikte önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

        Bir mağazadan el ele çıkan Günçe'nin saç stili, 2002 Dünya Kupası'nda dikkat çeken eski milli futbolcu Ümit Davala'nın ikonik imajını hatırlattı.

        "BANA DA UYUYOR"

        Muhabirlerin, "Bizi 2002 Dünya Kupası'na götürdünüz" yorumuna gülerek karşılık veren oyuncu, yeni saç modelinin rol aldığı 'Seçmen Lazım' adlı tiyatro oyunu için ortaya çıktığını söyledi. Günçe, "Oyunda canlandırdığım karaktere bu saçın yakışacağını düşündüm. Sonra ben de çok sevdim. Bana da uyuyor. Umarım Milli Takım'a uğur getiririm" ifadelerini kullandı.

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        "Soruşturma açıldı. Öğretmen arkadaşlarımızın güvenli ve sağlıklı ortamda çalışmasını sağlamak bizim işimiz. İhmali olan bir arkadaşımız varsa kim olursa olsun gerekli işlem yapılacaktır" (ANKA)

        #Yunus Günçe
        #selin günçe
        #Ümit Davala
        #Milli Takım
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