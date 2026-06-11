Yunus Günçe: Umarım Milli Takım'a uğur getiririm

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; oyuncu Yunus Günçe, 2018 yılında evlendiği eşi Işık Selin Günçe ile birlikte önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Bir mağazadan el ele çıkan Günçe'nin saç stili, 2002 Dünya Kupası'nda dikkat çeken eski milli futbolcu Ümit Davala'nın ikonik imajını hatırlattı.

"BANA DA UYUYOR"

Muhabirlerin, "Bizi 2002 Dünya Kupası'na götürdünüz" yorumuna gülerek karşılık veren oyuncu, yeni saç modelinin rol aldığı 'Seçmen Lazım' adlı tiyatro oyunu için ortaya çıktığını söyledi. Günçe, "Oyunda canlandırdığım karaktere bu saçın yakışacağını düşündüm. Sonra ben de çok sevdim. Bana da uyuyor. Umarım Milli Takım'a uğur getiririm" ifadelerini kullandı.