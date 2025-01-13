Yunus, hayalet ağ kurbanı oldu

Hayalet ağ kurbanı olan yunus karaya vurdu
Artvin'in Arhavi ilçesinde hayalet ağ kurbanı olan yunus balığı karaya vurdu
Giriş: 13.01.2025 - 15:52 Güncelleme: 13.01.2025 - 15:54
Artvin'in Arhavi ilçesinde ölü yunus balığı karaya vurdu.
Olay, Arhavi sahilinde sabah saatlerinde meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kıyısında ölü yunus gördü.
İhbar üzerine Arhavi Belediyesi ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yunus balığının, kuyruğuna takılan hayalet ağ nedeniyle öldüğü tespit edildi.
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