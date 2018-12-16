Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Yalova, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Osmaniye'nin güney ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, Ege kıyıları ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Burdur ve Isparta çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın merkez ve batı ilçeleri ile Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

KUZEY, İÇ VE DOĞU ANADOLU'DA SİS VE DON

İHA'da yer alan habere göre kuzey, iç ve doğu bölgelerde sis ve pus hadisesiyle birlikte iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

ANKARA:Çok bulutlu 9

İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 15

İZMİR: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

BURSA: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 15

ADANA: Parçalı ve çok bulutlu 19

ANTALYA:Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; merkez ve batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şidddetli olması bekleniyor) 16

SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu 15

TRABZON: Parçalı ve çok bulutlu 15

ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu 3

DİYARBAKIR:Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 12

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