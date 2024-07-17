Yurt dışı çıkış harcı zamlanıyor! Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak?
Yeni Vergi Paketinin maddelerinden biri olan yurt dışı çıkış harcı bedeli artıyor. Şu anda 150 TL olan harç bedeli yeniden değerleme oranı göz önüne alınarak her yıl zamlanacak. Peki, 2024 yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? İşte, detaylar...
Bir süredir tartışılan yurt dışı çıkış harcı bedeli için birçok rakam söyleniyordu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı açıklamayla yeni ücretin ne kadar olacağını açıkladı. İşte, 2024 yurt dışı çıkış harcı bedeli...
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni Vergi Paketi dahilinde 150 TL olan yurt dışı çıkış harcının 500 TL olacağını açıkladı. Bununla beraber, yurt dışı çıkış harcı yeniden değerleme oranında her yıl zamlanacak.
YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?
Yeniden değerleme oranı, her yılın ekim ayının enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ortaya çıkıyor. Yeniden değerleme oranı olarak, Ekim ayına ait üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalaması kabul ediliyor. Cumhurbaşkanı’nın bazı vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranından farklı oranlar belirleme yetkisi bulunuyor.
Yeniden değerleme oranı 2024'te yüzde 58,46, 2023'te yüzde 122.93 olmuştu