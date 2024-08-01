Yurt dışı çıkış harcı zammı ne zaman başlıyor? 2024 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?

Yurt dışı çıkış harcında fiyat yeniden belirlendi. Buna göre harç, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak. Peki, yurt dışı çıkış harcı ne kadar ve zam ne zamandan itibaren geçerli?