Dış temsilciliklerde (Büyükelçilikler ve Başkonsolosluklar) oy verme saatleri YSK'nın resmi sitesinde belirtilen tarihler aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saat ile 09.00 - 21.00 olarak, Başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saat ile 09.00 - 18.00 olarak belirlendi.