Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yurt dışı oy verme işlemlerinde son durum

14 Mayıs seçimleri için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanma işlemi devam ediyor.

ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Yurt dışı oy verme işlemlerinde son durum

    Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde 10. günde oy kullananların sayısı  1 milyon 350 bini buldu.
  • Yurt dışı oy verme işlemlerinde son durum

    AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilci (YSK) Recep Özel, "Yurt dışında oy kullanma sayısı 1 milyon 350 bini bularak, katılım yüzde 40’a yaklaştı" dedi.
  • Yurt dışı oy verme işlemlerinde son durum

    Recep Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt dışında oy kullanma sayısı 1 milyon 350 bini bularak, katılım yüzde 40’a yaklaştı. Münih, Berlin, Köln ve Bregenz şehirlerinde ilave sandık kurulacak. Yurtdışında oy kullanma için son 4 gün" ifadelerine yer verdi.
  • Yurt dışı oy verme işlemlerinde son durum

    Dışişleri Bakanlığı'ndan ise 6 Mayıs’ta (bugün) açılacak sandık yerleri paylaşıldı.

     

     
  • Yurt dışı oy verme işlemlerinde son durum

    OY VERME İŞLEMİNİN BUGÜN BAŞLAYACAĞI ÜLKELER

    Buna göre bugün itibarıyla Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Güney Afrika Cumhuriyeti, Karadağ, Güney Kore, Kosova, Litvanya, Malezya, Malta, Moldova, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Tanzanya, Tayland, Türkmenistan, Yeni Zelanda'da oy verme işlemleri için sandıklar açılacak.
  • Yurt dışı oy verme işlemlerinde son durum

    Dış temsilciliklerde (Büyükelçilikler ve Başkonsolosluklar) oy verme saatleri YSK'nın resmi sitesinde belirtilen tarihler aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saat ile 09.00 - 21.00 olarak, Başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saat ile 09.00 - 18.00 olarak belirlendi. 
  • Yurt dışı oy verme işlemlerinde son durum

    Bağdat Büyükelçiliği için oy kullanma saatleri 09.00-19.00, Kassel Başkonsolosluğu için oy kullanma saatleri 09.00-18.00 olarak güncellendi. 
  • Yurt dışı oy verme işlemlerinde son durum

    3 MİLYONU AŞKIN SEÇMEN VAR

    YSK, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler kapsamında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen olduğunu açıklamıştı. 

     
  • Yurt dışı oy verme işlemlerinde son durum

    AVRUPA'DA SANDIKLARI ARTIRMA KARARI ALINMIŞTI

     

    YSK, Perşembe günü yaptığı açıklamada, yurt dışında daha önce sandık kurulması kararı verilen Almanya'daki 9 yerde sandık kurulması kararının iptaline, katılımın fazla olduğu Avrupa'daki 19 yerde ise sandık sayılarının artırılmasına hükmetmişti.
  • Yurt dışı oy verme işlemlerinde son durum

    Kurul; Almanya'da Düsseldorf Başkonsolosluğu, Essen Başkonsolosluğu, Frankfurt Başkonsolosluğu, Hannover Başkonsolosluğu, Kassel Başkonsolosluğu, Karlsruhe Başkonsolosluğu, Münster Başkonsolosluğu, Nürnberg Başkonsolosluğu, Stuttgart Başkonsolosluğu, Avusturya'da Viyana Başkonsolosluğu, Fransa'da Paris Başkonsolosluğu, Bordo Başkonsolosluğu, Liyon Başkonsolosluğu, Nant Başkonsolosluğu, Strazburg Başkonsolosluğu, Marsilya Başkonsolosluğu, Hollanda'da Deventer Başkonsolosluğu, Amsterdam Başkonsolosluğu ve Lüksemburg'ta Lüksemburg Başkonsolosluğu'ndaki sandık sayılarının artırılması talebinin ise kabulüne karar vermişti.
  • Yurt dışı oy verme işlemlerinde son durum

    * Haberin görselleri Anadolu Ajansı ve DHA'dan servis edilmiştir.
  • Yurt dışı oy verme işlemlerinde son durum
  • Yurt dışı oy verme işlemlerinde son durum

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.