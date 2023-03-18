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YSK, yurt dışı seçim işlemlerindeki harcamalara dair esasları belirledi

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve Genel Seçimlerde yurt dışında yaşayan seçmenlerin bulundukları ülkelerde oy kullanmaları amacıyla ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarıyla seçimlerle ilgili yurt dışındaki diğer harcamalarda uygulanacak usul ve esaslar belirlendi

Yurt dışı seçim işlemleri harcamalarına dair esaslar belirlendi
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AA

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, yurt dışında yaşayan seçmenlerin bulundukları ülkelerde oy kullanmaları amacıyla ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarıyla seçimlerle ilgili yurt dışındaki diğer harcamalarda uygulanacak usul ve esasları belirledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, tüm harcamalar yurt içinde kesin ödeme, yurt dışında ön ödeme suretiyle karşılanacak.

AA'nın haberine göre; merkezde yapılacak harcamalar için YSK Seçim Hizmetleri Genel Müdürü, yurt dışında yapılacak harcamalar için ödenek gönderme belgesiyle kendisine harcama yetkisi verilen Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı harcama yetkilisi olacak.

Harcama yetkilisince yazılı olarak görevlendirilen ve yapacağı harcamalar konusunda harcama yetkilisine karşı sorumlular, seçim yapılacak dış temsilciliğin türüne göre, misyon şefleri ve başkonsoloslar olarak belirlendi.

GİDERLER, YSK'NIN TERTİBİNDEN KARŞILANACAK

Yurt dışında yaşayan seçmenlerin bulundukları ülkelerde oy kullanmaları amacıyla yapılması öngörülen ve kargo, kiralama, sigorta, haberleşme giderleri, hizmet alımları, mal ve sarf malzemesi alım giderleri, seçim yapılacak ülkelerdeki yasal yükümlülükler ya da yerel makamların talep edeceği diğer giderler, kur farklarından doğan giderler ile günlük ücretler YSK Başkanlığının tertibinden karşılanacak.

Yapılacak mal ve hizmet alımlarında, ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın kendisine ihale yetkisi verilen harcama yetkilisi mutemedi tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilecek.

Her bir dış temsilcilik tarafından seçim için özel olarak açılacak ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına bildirilecek banka hesaplarına, harcama yetkilisi mutemedi adına ön ödeme gönderilecek.

Ön ödemeler sadece yurt dışındaki seçim iş ve işlemleri için kullanılacak.

ÖDEME ŞARTLARI, İLGİLİ ÜLKE MEVZUATINA GÖRE YAPILACAK

Harcama yetkilisi mutemedi tarafından, seçim iş ve işlemlerine ait harcamalar gerçekleştirildikten sonra ön ödeme mahsup sürelerinde, harcamalara ilişkin tüm belge ve çeviriler Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına mahsup edilmek üzere gönderilecek.

Artan tutarlar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı ile mutabakat sağlandıktan sonra, dış temsilciliklerce konsolosluk hasılat hesabı kayıtlarına alınarak, Dışişleri Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne bildirilecek. Kayıtlara alınan tutarlar, Adalet Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilerek ön ödemelere ilişkin kayıtlar kapatılacak.

Yurt dışında hazırlanan sözleşmelerde bulunması gereken hususlarla ödeme şartları, sözleşmenin yapıldığı ülke mevzuatına göre yürütülecek.

Diplomatik muafiyetler çerçevesinde vergi iadesi alınmasına ilişkin işlemler süresinde yapılarak tahsil edilen tutarlar, dış temsilcilikler tarafından konsolosluk hasılat hesabı kayıtlarına alınarak, Dışişleri Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne bildirilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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