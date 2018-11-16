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Yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldılar! Hukukçular akademisyen gözaltılarına tepki gösterdi

Tutuklu Osman Kavala soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Anadolu Kültür AŞ Depo Program Koordinatörü Asena Günal ile Anadolu Kültür AŞ Sivil İtaatsizlik'ten Bora Sarı ifadeleri alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Hukukçulardan akademisyen gözaltılarına tepki geldi.

16.11.2018 - 23:42 | Güncelleme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Anadolu Kültür AŞ Depo Program Koordinatörü Asena Günal ile Anadolu Kültür AŞ Sivil İtaatsizlik'ten Bora Sarı, ifadeleri alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı konularak salıverildi.

NAGEHAN ALÇI YAZDI...

HUKUKÇULAR AKADEMİSYEN GÖZALTILARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Akademisyenlerin gözaltına alınmasına ise hukukçulardan tepki geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma Merkezi Müdürü Adem Sözüer, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak akademisyenlerin gözaltına alınmasını eleştirdi.

"KANUNLAR ÇİĞNENİP BASKINLA GÖZALTINA ALINDILAR"

Adem Sözüer, "Önce garip tutuklamalar yapıldı. Sonra; 2013'te olan ve soruşturması 2014'te başlamış olay için 2018'de düğmeye basıldı. Kanunlar çiğnenip akademisyenler, sanatçılar baskınla yataktan toparlandı, gözaltına alındı. 28 Şubat, 17/25 Aralık ve 15 Temmuz'a giden yolların taşları da böyle döşenmişti" ifadesini kullandı.

Gözaltıların hukuka aykırı olduğunu belirten Adem Sözüer, "Yine eleştiriyoruz. Çağrıldığında gelecek insanlara şafakta gözaltı hukuka aykırıdır, çok ayıptır! Suçüstü hali yok, soruşturma 2014'te. Kanun şöyle: “İfadesi alınacak kişi davetiye ile çağrılır; çağrılma nedeni açıkça belirtilir; gelmezse zorla getirileceği yazılır” CMK:145/1 “Çağrıldığı halde gelmeyen şüphelinin zorla getirilmesine karar verilebilir” CMK:146/1" ifadelerine yer verdi.

"YARGI BASKI ARACINA DÖNÜŞTÜRÜLMEMELİ"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Aralarında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ve Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay’ın da bulunduğu 20 kişinin gözaltına alınmasını kaygıyla izliyoruz.

Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre yakalama ve gözaltı işlemleri ancak tutuklamanın şartları var ve fakat hâkim kararı almaya vakit yok ise verilebilir. Davet edildiğinde iradi olarak ifade vermeye geleceği besbelli olan kişiler yakalanmaz, gözaltına alınamaz. Türk kamuoyu bu hukuki gerçeği FETÖ’nün tezgâhladığı kumpas soruşturmalar sırasında acı çekerek, zarar görerek öğrenmiştir.

"HATALAR BİR AN ÖNCE TELAFİ EDİLMELİ"

FETÖ ile son derece haklı bir mücadelenin yürütüldüğü bir dönemde hukuk dışı uygulamalar yapmak çok büyük bir çelişkidir. Ceza Muhakemesi Kanunu’na aykırı işlemler yargıyı bir baskı aracına dönüştürmektedir. Türkiye’nin demokratik dünyadaki algısına ağır darbe vurmaktadır. Soruşturma ve kovuşturmalardaki her usule aykırılık, evrenselleşmiş hukuk kurallarına karşı her ihlal Türkiye’yi dünya kamuoyunda anti demokratik bir ülke olarak göstererek, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerine destek arayan terör örgütlerine yaramaktadır.

Yargıya duyulan güveni de zedeleyen hatalar bir an önce telafi edilmeli, temel hak ve hürriyetlerin yargı eliyle ihlaline izin verilmemeli, uluslararası camiada Türkiye’ye zarar verecek hukuk dışı tüm uygulamalar sona erdirilmelidir." ifadesini kulandı.

20 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu Anadolu Kültür'e yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Adana, Antalya ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay Tüten, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Açık Toplum Vakfı Yönetim ve Danışma Kurulu Başkanı Ali Hakan Altınay, Anadolu Kültür AŞ Depo Program Koordinatörü Asena Günal, Anadolu Kültür AŞ Genel Koordinatörü Meltem Aslan Çelikkan, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yiğit Ali Emekçi, Anadolu Kültür AŞ Sivil İtaatsizlik'ten Ayşegül Güzel, Bora Sarı ve Filiz Telek, Anadolu Kültür AŞ Danışmanı Çiğdem Mater Utku, Sivil Toplum Geliştirme Derneği İletişim Koordinatörü Hande Özhabeş, İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi çalışanı Yiğit Aksakoğlu, Gezi Parkı olaylarının senarize edildiği Mi Minör oyununun yöneticilerinden Yusuf Cıvır gözaltına alınmıştı.

 

 

 

 

 

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