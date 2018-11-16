İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan tutuklu Osman Kavala ile ilgili soruşturma kapsamında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ve Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay ile birlikte çok sayıda isim gözaltına alındı. Anadolu Kültür Derneği'nin 4 çalışanı da gözaltına alınmasıyla, gözaltı sayısı 12 oldu.

İstanbul'da Osman Kavala soruşturmasına yönelik ikinci dalga operasyon başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Anadolu Kültür Derneği Başkan vekili Yiğit Ekmekçi, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Hakan Altınay'ın olduğu da öğrenildi. Anadolu Kültür Genel Koordinatörü Asena Günal ve danışmanları Çiğdem Mater ile Meltem Aslan da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Osman Kavala, İstanbul Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından başlatılan 17/25 Aralık ve 15 Temmuz Darbe Girişimi soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

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