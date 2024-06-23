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        Haberler Gündem Güvenlik Yurt dışına kaçmaya çalışan 16 terör örgütü üyesi yakalandı

        Yurt dışına kaçmaya çalışan 16 terör örgütü üyesi yakalandı

        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ, PKK ve DHKP-C terör örgütü üyesi 16 zanlı yakalandı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 14:21 Güncelleme: 23.06.2024 - 14:21
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        Yurt dışına kaçmaya çalışan 16 terör örgütü üyesi yakalandı
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        Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.

        Ekiplerce yürütülen çalışmalar kapsamında son bir haftada yurt dışına kaçmaya çalışan 16 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı.

        Şüphelilerden 11'inin FETÖ, 3'ünün DHKP-C, 2'sinin PKK üyesi olduğu belirlendi.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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        #Terör
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        #edirne
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