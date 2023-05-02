İngiltere'de 1 Mayıs'ın resmi tatil olması (Early May bank holiday) sebebiyle başkent Londra başta olmak üzere 4 kentte Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy vermek için yoğun katılımlı oy kullanma işlemleri devam ediyor.