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Yurt dışında 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemleri sürüyor: ABD ve İngiltere'de uzun kuyruklar oluştu

Yurt dışındaki Türk vatandaşların, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi sürüyor. İngiltere ve ABD'de oy kullanan vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü

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  • Yurt dışında 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemleri sürüyor: ABD ve İngiltere'de uzun kuyruklar oluştu

    İngiltere'de 1 Mayıs'ın resmi tatil olması (Early May bank holiday) sebebiyle başkent Londra başta olmak üzere 4 kentte Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy vermek için yoğun katılımlı oy kullanma işlemleri devam ediyor.

     

     
  • Yurt dışında 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemleri sürüyor: ABD ve İngiltere'de uzun kuyruklar oluştu

    Kayıtlı 127 bin 281 seçmenin bulunduğu İngiltere'de, bu yıl ilk defa 4 kentte kurulan sandıklarda oy kullanma işlemleri sürüyor.

     

     
  • Yurt dışında 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemleri sürüyor: ABD ve İngiltere'de uzun kuyruklar oluştu

    Ülkede, 1 Mayıs'ın resmi tatil olması (Early May bank holiday) sebebiyle başkent Londra'daki Old Billingsgate'te kurulan sandıkların önünde uzun kuyruklar oluştu.

     

     
  • Yurt dışında 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemleri sürüyor: ABD ve İngiltere'de uzun kuyruklar oluştu

    İngiltere'de yaşayan seçmenler, Manchester ve Edinburgh'da başkonsolosluklarda, Leicester'da ise Tigers Rugby Club'da oylarını kullandı.

     

     
  • Yurt dışında 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemleri sürüyor: ABD ve İngiltere'de uzun kuyruklar oluştu

    Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için Londra, Manchester ve Edinburg'taki oy kullanma işlemleri 7 Mayıs'a kadar devam edecek. YSK'nin açıkladığı verilere göre, İngiltere'de 127 bin 281 kayıtlı seçmen bulunuyor.
  • Yurt dışında 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemleri sürüyor: ABD ve İngiltere'de uzun kuyruklar oluştu

    ABD'de OY VERME İŞLEMİ DEVAM EDİYOR

    ABD'de, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için 9 farklı noktada oy verme işlemi 29 Nisan'da başladı.

     

     
  • Yurt dışında 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemleri sürüyor: ABD ve İngiltere'de uzun kuyruklar oluştu

    Seçmenler, 29 Nisan-7 Mayıs'ta Washington Büyükelçiliği'nin yanı sıra New York, Boston, Chicago, Los Angeles, Miami ve Houston Başkonsolosluklarında 09.00-21.00 saatlerinde oy kullanabiliyor.

     

     
  • Yurt dışında 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemleri sürüyor: ABD ve İngiltere'de uzun kuyruklar oluştu

    ABD genelinde 134 bin 246 seçmen buluyor.

     

     
  • Yurt dışında 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemleri sürüyor: ABD ve İngiltere'de uzun kuyruklar oluştu

    YURT DIŞI SEÇMENLERİNDE ARTIŞ

    İlk 5 günde yurt dışındaki seçmenlerden 697 bin 577'si, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi. 2018 seçimlerinde ise ilk 5 günde yurt dışında 328 bin 575 seçmen oy kullanmıştı. 

     

     
  • Yurt dışında 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemleri sürüyor: ABD ve İngiltere'de uzun kuyruklar oluştu

    Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) dün akşam açıkladığı bilgiye göre, yurt dışındaki seçmenlerden 644 bin 972'si yurt dışı temsilciliklerde, 52 bin 605'i gümrük kapılarında olmak üzere toplam 697 bin 577'si oy kullandı.

     

     
  • Yurt dışında 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemleri sürüyor: ABD ve İngiltere'de uzun kuyruklar oluştu
  • Yurt dışında 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemleri sürüyor: ABD ve İngiltere'de uzun kuyruklar oluştu

 

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