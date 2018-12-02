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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerine kadar Trabzon, Rize, Sinop ve Artvin'in kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Muğla, Antalya'nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, batı ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BUZLANMA VE DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don beklendiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
İSTANBUL 13°C Parçalı ve az bulutlu
BURSA 12°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu
KIRKLARELİ 9°C Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 12°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Muğla çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İZMİR 15°C Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR 11°C Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu
KÜTAHYA 10°C Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu
MANİSA 14°C Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı zamanla batısı çok bulutlu, öğle saatlerinde Antalya'nın batı kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 20°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kıyıları hafif sağanak yağışlı
HATAY 17°C Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 12°C Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde bölge genelinin yer yer puslu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu
ÇANKIRI 8°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu
ESKİŞEHİR 10°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu
KAYSERİ 11°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bugün sabahın ilk saatlerde Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 8°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde pus ve yer yer sisli
DÜZCE 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde pus ve yer yer sisli
KARABÜK 10°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde pus ve yer yer sisli
ZONGULDAK 10°C Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.
AMASYA 11°C Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu
GİRESUN 14°C Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 14°C Parçalı bulutlu
TRABZON 13°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis ile kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ELAZIĞ 12°C Parçalı bulutlu
ERZURUM 5°C Parçalı ve çok bulutlu
KARS 6°C Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 14°C Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR 15°C Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 14°C Parçalı bulutlu
SİİRT 13°C Parçalı bulutlu
HAKKÂRİ 6°C Parçalı bulutlu (Hakkâri'de sabah saatlerinde kar nedeniyle 24 köy yolunun kapandığı bildirildi.)
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