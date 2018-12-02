Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerine kadar Trabzon, Rize, Sinop ve Artvin'in kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Muğla, Antalya'nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, batı ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don beklendiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

İSTANBUL 13°C Parçalı ve az bulutlu

BURSA 12°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu

KIRKLARELİ 9°C Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 12°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Muğla çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İZMİR 15°C Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR 11°C Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu

KÜTAHYA 10°C Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu

MANİSA 14°C Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı zamanla batısı çok bulutlu, öğle saatlerinde Antalya'nın batı kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 20°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kıyıları hafif sağanak yağışlı

HATAY 17°C Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 12°C Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde bölge genelinin yer yer puslu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu

ÇANKIRI 8°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu

ESKİŞEHİR 10°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu

KAYSERİ 11°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bugün sabahın ilk saatlerde Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 8°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde pus ve yer yer sisli

DÜZCE 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde pus ve yer yer sisli

KARABÜK 10°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde pus ve yer yer sisli

ZONGULDAK 10°C Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

AMASYA 11°C Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu

GİRESUN 14°C Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 14°C Parçalı bulutlu

TRABZON 13°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis ile kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ 12°C Parçalı bulutlu

ERZURUM 5°C Parçalı ve çok bulutlu

KARS 6°C Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 14°C Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 15°C Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 14°C Parçalı bulutlu

SİİRT 13°C Parçalı bulutlu

HAKKÂRİ 6°C Parçalı bulutlu (Hakkâri'de sabah saatlerinde kar nedeniyle 24 köy yolunun kapandığı bildirildi.)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ