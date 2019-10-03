Küresel piyasalar, artan "ticaret savaşı" endişeleri ile negatif seyrederken, yurt içinde bugün açıklanacak eylül ayı enflasyon verileri takip edilecek.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ),ABD'nin Airbus'a sağlanan yasa dışı desteklemelerden ötürü Avrupa Birliği'ne (AB) 7,5 milyar dolar ilave gümrük vergileri uygulamasına onay verirken, Avrupa Birliği (AB) de misilleme tehdidinde bulundu.

ABD, DTÖ’nün kararından sonra AB'den ithal edilen uçak ve tarım ürünlerine ek vergi getirdi. 18 Ekim’de yürürlüğe girecek yeni tarifelerle uçak için yüzde 10 ve tarım ürünlerine de yüzde 25 ek vergi uygulanacağı belirtildi.

ABD'nin yeni tarife kararı ve açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırması sonrası pay piyasalarında sert düşüşler görülürken, AB'den gelebilecek misilleme adımı ve yetkililerin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Bugün veri takvimi de yoğunlaşarak yatırımcıların gündeminin odağına yerleşti. ABD ve Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI),yurt içinde ise enflasyon verileri takip edilecek.

ABD'de dün Dow Jones endeksi yüzde 1,86, S&P 500 endeksi yüzde 1,79 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,56 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, borsalardaki satış baskısının güçlenerek devam etmesi dikkati çekti. Bugün resmi tatil nedeniyle kapalı olacak Almanya borsasında DAX endeksi yüzde 2,76, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,23 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,12 değer kaybetti.

Bugün Japonya'da açıklanan hizmet sektörü PMI, eylül ayında, 52,8 ile bir önceki aya göre yatay seyrederken, azalan küresel risk iştahı ile Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 2 değer kaybetti. Çin ve Güney Kore piyasalarında ise resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmedi.

Yurt içinde, dünya borsalarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 azalışla 103.509 puandan tamamladı. Dün 5,7580 seviyesini test etmesi sonrası düşüşe geçen ve önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 5,7016'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7080 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ticaret savaşı endişelerinin ABD ve AB tarafından gelen açıklamalarla arttığını belirterek, son dönemde yayımlanan makroekonomik verilerin de risk iştahını olumsuz etkilediğini bildirdi.

Bugün Yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE),yurt dışında ise hizmet sektörü PMI'lar başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 101.200 seviyelerinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, eylülde TÜFE'nin yüzde 1,34 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,34) göre, bir önceki ay yüzde 15,01 olan yıllık enflasyonun yüzde 9,64'e düşeceği hesaplanıyor. Enflasyon ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,86 artış göstermişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

10.55 Almanya, eylül ayı hizmet sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi, eylül ayı hizmet sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı ÜFE ve perakende satışlar

16.45 ABD, eylül ayı hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, eylül ayı ISM imalat dışı endeks

17.00 ABD, ağustos ayı dayanıklı mal siparişleri