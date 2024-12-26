Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi

Dün birçok borsada işlem gerçekleşmezken, bugün başta New York borsası olmak üzere bazı borsalarda işlemlere devam edilecek.

Analistler, Noel tatili nedeniyle hafta boyunca işlem hacminin düşük seviyelerde kalmasının beklendiğini kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl izleyeceği politikalara ilişkin fiyatlamalarda belirsizliklerin yatırımcıların ana gündem maddelerinden olmaya devam ettiğini aktaran analistler, ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve başlaması sonrası izlenecek politikaların ve makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin de fiyatlamalar üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Altının ons fiyatı Noel tatili sonrasında Asya'daki işlemlerde yüzde 0,4 yükselerek 2 bin 627 dolardan işlem görüyor. REKLAM ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,62 seviyesine çıkarken, dolar endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 108,2 seviyesinde dengelendi. Brent petrolün varil fiyatı tatil sonrası yatay seyirle 73,2 dolar seviyesinden işlem görüyor.

New York borsasında endeks vadeli kontratlar yeni günde karışık seyrediyor. Avrupa borsalarında dün olduğu gibi bugün de işlem gerçekleşmeyecek. Asya pay piyasalarında ise Noel tatili sonrası Güney Kore hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, analistler, piyasalarda likiditenin düşük seviyelerde olduğunu aktardı. Japonya'da otomotiv hisseleri öncülüğünde alıcılı bir seyir izlenirken, söz konusu kazançlar ülkedeki pay piyasalarında risk iştahını destekliyor.

Japonya'nın önemli otomotiv şirketlerinin verimliliği artırmak adına birleşme kararı aldıkları yönündeki haber akışı sonrası, Mitsubishi hisseleri yaklaşık yüzde 7,4, Toyota Motor hisseleri yüzde 6,1, Nissan hisseleri yüzde 5,5, Mazda hisseleri yüzde 4,6, Honda hisseleri yüzde 4,2 ve Subaru hisseleri yüzde 3 yükseldi. REKLAM Öte yandan, Çin ve Japonya, iki ülke arasında güvenlik alanındaki sorunların tartışılacağı diyalog mekanizmasında anlaştı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Japonya Dışişleri Bakanı Ivaya Takeşi, Çin’i ziyaretinde mevkidaşı Vang Yi ve Başbakan Li Çiang ile görüştü. Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artarken Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 geriledi. Yurt içinde dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,52 değer kazanarak 9.916,22 puandan tamamlarken, Bugün TCMB'nin faiz kararı yatırımcıların odağında yer alıyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu. Öte yandan, TCMB dün, gelecek yıl izlenecek para politikasına dair bir yol haritası niteliği taşıyan 2025 Yılı Para Politikası'nı yayımladı.

REKLAM Buna göre, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) açıklanacak takvim çerçevesinde 2025'te 8 toplantı gerçekleştirecek. PPK toplantısı öncesindeki sessiz dönem 3 iş günlük süreyi kapsayacak ve bu süre içinde para politikasına yönelik dış iletişim yapılamayacak. Ayrıca, TCMB, para politikası, makroihtiyati çerçeve, Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimine ilişkin kamuoyuyla paylaşılan duyuruların iletişimin önemli unsurlarını oluşturduğunu belirterek, düzenlemelerde sadeleşme adımlarına 2025 yılında da devam edilmesinin ve yıl içerisinde Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sonlandırılmasının planlandığını duyurdu.

Bunlara ek olarak, Bankadan yapılan açıklamada döviz kurlarının seviyesine ilişkin herhangi bir hedefi olmadığı ve kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amacıyla herhangi bir döviz alım-satım işlemi yapılmayacağı bildirildi. Söz konusu haberin ardından Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, gece seansında yüzde 0,6 yükselerek 11.036 puana çıktı.