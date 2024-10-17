Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.956,03 %1,08
        DOLAR 34,1882 %0,04
        EURO 37,1931 %0,14
        GRAM ALTIN 2.951,38 %0,49
        FAİZ 44,30 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 34,77 %-0,15
        BITCOIN 67.243,00 %-0,56
        GBP/TRY 44,4874 %0,13
        EUR/USD 1,0850 %-0,11
        BRENT 74,15 %-0,09
        ÇEYREK ALTIN 4.825,50 %0,49
        Haberler Ekonomi Borsa Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında - Borsa Haberleri

        Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında

        Küresel piyasalar, başta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı olmak üzere bugün açıklanacak yoğun veri gündemini öncesinde karışık bir seyir izlerken, yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 09:25 Güncelleme: 17.10.2024 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Dünya genelinde bir süredir devam eden sıkı para politikasının sonuna yaklaşılırken, gelecek dönemde resesyon yaşanıp yaşanmayacağı sorusu varlığını koruyor.

        Bununla birlikte, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapacağına ilişkin beklentiler risk iştahını beslemeye devam ederken, açıklanan bilançoların da etkisi güçlü şekilde öne çıkıyor.

        Dün, ABD'li yatırım bankalarından Morgan Stanley, net karının bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 32 arttığını bildirdi. Karı ve geliri beklentilerin üzerinde gerçekleşen bankanın hisseleri yüzde 6,5 değer kazandı.

        Beklentilerden daha iyi sonuçlar açıklayan ABD'li hava yolu şirketi United Airlines'ın hisseleri de yüzde 12,4 arttı.

        REKLAM

        Analistler, yoğunlaşan bilanço sezonunda şirket ve sektör bazlı oynaklığın arttığını kaydederek, bugüne kadar açıklanan şirket finansal sonuçlarının piyasalarda yukarı yönlü hareketi desteklediğini aktardı.

        Öte yandan, bugün açıklanacak makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin de risk iştahı üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü ifade eden analistler, bilanço sezonunun da Netflix ve Blackstone başta olmak üzere yoğun şekilde devam edeceğini dile getirdi.

        Tahvil piyasalarında ise bir süredir devam eden yatay seyir dün de etkili olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,03'ten, dolar endeksi de güne 103,6 seviyesinden başladı.

        Altının ons fiyatı ise merkez bankalarının faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi ve jeopolitik risklerle yükseliş eğilimini sürdürerek yeniden rekor seviyelere yaklaşırken, yeni günde yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak 2 bin 683 dolara çıktı.

        Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 0,2 düşüşle 74,2 dolardan kapanırken, bugün de yüzde 0,2 azalışla 74,1 dolar seviyelerinde bulunuyor.

        REKLAM

        Bitcoin'in fiyatı ise dün 68 bin 424 doları test ederek temmuz ayından sonraki en yüksek seviyesini görmesinin ardından, şu sıralarda yüzde 0,4 düşüşle 67.362 dolardan işlem görüyor.

        New York Borsası'nda dün Dow Jones endeksi yüzde 0,79, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 ve ​Nasdaq endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Dow Jones endeksi kapanışta rekor tazeledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif seyirle başladı.

        Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir hakim olurken, gözler bugün açıklanacak ECB'nin para politikası kararlarına çevrildi.

        ECB'nin bugün yapacağı para politikası toplantısında üç temel politika faizinde 25 baz puan indirime gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

        Analistler, politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

        Bölgede dün açıklanan verilere göre, İngiltere'de yıllık enflasyon eylülde yüzde 1,7 ile Nisan 2021'den beri görülen en düşük seviyeye geriledi. Ülkede enflasyon ayrıca İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yüzde 2 hedefinin de altına inmiş oldu.

        REKLAM

        Öte yandan, dün açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa'nın giderek parçalanan dünya düzeni ve jeopolitik çatışmaların yarattığı zorlukları iç pazarının temellerini güçlendirmek için bir fırsat olarak kullanması gerektiğini belirterek, "Daha sert dış rekabet bizi yeni teknolojiler geliştirmeye teşvik edebilir. Daha değişken jeopolitikalar enerji güvenliği sağlamaya ve bizi tedarik zincirlerimizde daha kendi kendine yeterli olmaya itebilir." ifadelerini kullandı.

        Kurumsal tarafta ise Hollandalı çip üretim teknolojileri firması ASML'nin 2025 net satışlarına ilişkin öngörüsünü aşağı yönlü revize etmesinin ardından hisselerdeki değer kaybı, dün de devam etti. Şirketin hisseleri günü yüzde 5,1 kayıpla kapattı.

        Lüks tüketim malları grubu Louis Vuitton and Moet Hennessy, (LVMH) hisseleri de üçüncü çeyrek satışlarında özellikle Çin'deki zayıf talebin etkisiyle beklenmedik düşüş yaşanması ve şirketin belirsiz ekonomik ve jeopolitik ortama ilişkin uyarıda bulunmasının ardından yüzde 3,68 değer kaybetti.

        Bu gelişmelerle, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,27, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,97 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,24 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de karışık seyirle başladı.

        REKLAM

        Asya tarafında yeni işlem gününde karışık bir seyir izlenirken, Çin hükümetinin emlak sektörü alanında açıkladığı teşvik paketinin beklentileri karşılayamaması sonrası Çin'de piyasalar kazançlarını geri verdi.

        Ülkede bugün açıklanan emlak sektörüne ilişkin teşvik paketine göre, hükümet gayrimenkul sektöründeki düşüşü durdurmak amacıyla şartları sağlayan şirketler için olan kredi kotasını 4 trilyon yuana yükseltti.

        Analistler, Çin'de süregelen emlak sektöründeki sorunlar için açıklanan teşvik paketinin olumlu etkisi olacağını belirterek, söz konusu teşvikin sektör beklentilerini karşılamadığını belirtti.

        Japonya'da açıklanan verilere göre eylül ayına ilişkin dış ticaret açığı 294,3 milyar yen ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

        Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyrediyor. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,4 yükseldi.

        Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,08 değer kazanarak 8.956,03 puandan tamamlarken, bugün TCMB'nin faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

        AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ekim ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 47,50 olarak hesaplandı.

        Dolar/TL dün yüzde 0,1 düşüşle 34,1718'den kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 34,2100'den işlem görüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.710 ve 8.475 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Savcıyı tehdit eden Yenidoğan çetesi için iddianame
        Savcıyı tehdit eden Yenidoğan çetesi için iddianame
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşeti!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşeti!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Hasan 8 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Hasan 8 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Hayata 3 gün tutunabildi! Semira'yı kaybettik!
        Hayata 3 gün tutunabildi! Semira'yı kaybettik!
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Kirayı elden ödeme dönemi sona erdi
        Kirayı elden ödeme dönemi sona erdi
        Kış geldi! Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, sağanak var
        Kış geldi! Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, sağanak var
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin!
        Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin!
        Her yönüyle öğretmenlik kanunu
        Her yönüyle öğretmenlik kanunu
        "İsrail İran'a ABD seçiminden önce saldıracak" iddiası
        "İsrail İran'a ABD seçiminden önce saldıracak" iddiası
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü