Yürüyüş yaparken üzerine yıldırım düştü!
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu facia yaşandı. Olayda yürüyüş yaparken üzerine yıldırım düşen 65 yaşındaki Ali Özel, hayatını kaybetti
Giriş: 08.08.2025 - 09:42 Güncelleme: 08.08.2025 - 09:42
Tekirdağ Çorlu’da yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olayda, ilçede yürüyüş yapan 65 yaşındaki Ali Özel, gök gürültülü sağanak yağışa yakalandı.
İHA'nın haberine göre bölgeye yıldırımın düşmesi sonucunda talihsiz vatandaş, olay yerinde hayatını kaybetti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ