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        Haberler Spor Diğer Güreş Yusuf Bakır'dan bronz madalya - Diğer Haberleri

        Yusuf Bakır'dan bronz madalya

        Milli güreşçi Cemal Yusuf Bakır, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 23:11 Güncelleme: 13.03.2025 - 23:11
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        Yusuf Bakır'dan bronz madalya!
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        23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcu Cemal Yusuf Bakır, bronz madalyaya ulaştı.

        Arnavutluk’un Tiran kentinde, 8-14 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, grekoromen stil 130 kilogramda ülkemizi temsil eden Cemal Yusuf Bakır, Çekyalı rakibi Artur Sarkısjan’ı 8-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

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