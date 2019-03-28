Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, başrollerinde Yusuf Çim, Afsaneh Pakroo, Ali Burak Ceylan, Hazal Türesan, Ayşen İnci, Semra Dinçer, Alihan Türkdemir, Azerbaycanlı şarkıcı Çinare Melikzadeh ve İran’ın çok sevilen ünlü oyuncusu Pejman Bazeghi rol aldığı filmin galasında Türk ve İranlı izleyiciler izdiham yarattı. Galaya Ekin Mert Daymaz, Anıl Tetik, Burak Çelik, Ali Erkazan, Manuş Baba, Ekin Olcayto, Bengü Toksöz gibi isimler katılırken Yusuf Çim ve sevgilisi Özge Özkaplan, Hazal Türesan ve erkek arkadaşı Çağrı Çıtanak gecenin ilgi odağı çiftleri oldu.
"AŞKI GÖZLERDE YAŞAMAYI AKTARDIK"
Gala öncesinde yapılan basın toplantısında konuşan Yusuf Çim, “Çok heyecanlıyız ve çok mutluyuz. 40 yıl sonra Türkiye- İran ortak yapımı bir projede yer almak benim için tarifsiz bir duygu. Öncesinde Cüneyt Arkın gibi bir sanatçı böyle ortak yapım projelerde yer almış ve günümüzde benim rol alıyor olmam ayrı bir mutluluk. Altını çizerek söylediğimiz şey; aşkı gözlerde yaşamak, dokunmadan, bakışlarla ve hareketlerle olan o duyguyu yaşamak ve yaşatmak. Yönetmenimiz bize bunu aktarmaya çalıştı. Keyifli ve güzel bir dünya kurduğumuzu düşünüyorum. Bu duyguları hissettirdiğimizi ve hissettireceğimizi düşünüyorum” dedi.
"UMARIM İZLEYİCİLERİN HOŞUNA GİDER"
Filmde üç şarkı söyleyen Çim, “Benim şansım müziği de bu projeyle birlikte yürütebilmem oldu. 3 tane şarkı okudum. Umarım izleyicilerin hoşuna gider” şeklinde konuştu.
"SEKTÖRDEKİ ARKADAŞLARA YOL AÇTIK"
Yönetmen Mehrdad Ghaffarzadeh, “40 yıl sonra ilk kez Türkiye- İran ortak yapımı bir film çektiğimiz için çok mutluyuz. Güzel bir film oldu, özel de günler geçirdik. İlk kez film yaptık ve zordu çünkü biz bir ilki denemek istedik. Sektördeki arkadaşlara da yol açtık aslında. Umarım Türkler ve İranlılar bu filmi çok beğenir” açıklamasını yaptı.
"BU HİKAYEYİ ÇOK SEVDİM"
İran’ın sevilen oyuncusu Afsaneh Pakroo, “Bu film İran Türkiye ortak yapımı. Konusu aşk ve ben bu hikayeyi çok sevdim. Zaten ekiple çalışmayı da sevdim. Türkçe konuşmak için eğitim almadım. Zaten birkaç dil biliyorum. Türkçe de onlar arasında. Bu filmde Farsça ve Türkçe konuştum” ifadelerini kullandı.
"İKİ MİLLETİ BİRLEŞTİRMEK İÇİN GÜZEL BİR MİSYON"
Ali Burak Ceylan bu filmin çok güzel bir misyonu olduğunu vurgulayarak, “Hepimizin dilinde bu var. 40 yıl sonra İran- Türkiye arasında yapılan ilk ortak film. Bu bizim için sadece bir film değil. 40 yıl boyunca ayrı kalmış iki komşu ve insanlarını, iki milleti birleştirmek için güzel bir misyon. Aşkın merkeze alındığı, birçok hikayenin birbirine bağlantılı olduğu çok kıymetli değerli, bazen ağlayarak, bazen gülerek bütün insanın yaşayacağı duyguları birer birer yaşayarak çektik. Tadından emin olduğumuz ama ilk defa yiyeceğimiz bir yemek. Bugün sofraya beraber oturacağız. İnşallah güzel desteğinizle devam ederiz” cümlelerini kullandı.
"ÇOK RİSKLİ SAHNELERDİ"
Çekimlerden de bahseden Ali Burak Ceylan, “Yusuf’la biz hep motor üzerindeydik. Normal hayatta ikimiz de motor kullanıyoruz. Ben Hakan diye bir karakteri oynadım. İki İstanbul’un küskün çocuğunun umuda kavuşma hikayesi... Motor üzerinde geçiyor. Trafikte güvenlik açısından zorlandık ama bir şekilde halloldu. Biz de kullanabilirdik ama dublörlere ihtiyaç duyuldu. Çok riskli sahnelerdi” dedi.
"DUYGULARIN DİLİ ORTAK"
Hazal Türesan ise “İki dil bir araya geldi. Duyguların dili ortak. Bunları anlatırken zorlanmadık çünkü hepimiz aynı noktada birleştik” diyerek kültürleri birleştiren bir film yaptıklarını belirtti. Minik oyuncu Alihan Türkdemir, “Çok uğraşıldı. Işık şefi, yönetmen, kameraman, herkes uğraştı. Şimdi izleyeceğiz. Herkesin emeğine sağlık” diyerek alkışları topladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.