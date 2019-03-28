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"AŞKI GÖZLERDE YAŞAMAYI AKTARDIK"



Gala öncesinde yapılan basın toplantısında konuşan Yusuf Çim, “Çok heyecanlıyız ve çok mutluyuz. 40 yıl sonra Türkiye- İran ortak yapımı bir projede yer almak benim için tarifsiz bir duygu. Öncesinde Cüneyt Arkın gibi bir sanatçı böyle ortak yapım projelerde yer almış ve günümüzde benim rol alıyor olmam ayrı bir mutluluk. Altını çizerek söylediğimiz şey; aşkı gözlerde yaşamak, dokunmadan, bakışlarla ve hareketlerle olan o duyguyu yaşamak ve yaşatmak. Yönetmenimiz bize bunu aktarmaya çalıştı. Keyifli ve güzel bir dünya kurduğumuzu düşünüyorum. Bu duyguları hissettirdiğimizi ve hissettireceğimizi düşünüyorum” dedi.