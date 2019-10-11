Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik 'Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurmuştu. Barış Pınarı Harekatı'nın 3'ncü gününde terör örgütü YPG/PYD kontrolündeki bölgelere atışlar devam ediyor.
Ünlü isimler, sosyal medya hesabından Türk askerlerine destek mesajlarında bulundu. Barış Güney de Barış Pınarı Harekatı’na destek kapsamında paylaşımda bulunan isimler arasında yer aldı.
Yusuf Güney, yaptığı paylaşımda Erzincan POMEM’de bulunan polis ekipleri ile birlikte komando marşı okudu. Güney, o anları ise sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte şarkıcının paylaşımı:
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