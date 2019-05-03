Yusuf Yazıcı'dan Avrupa yanıtı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yusuf Yazıcı'dan Avrupa yanıtı!

Yusuf Yazıcı'nın, "bordo-mavi" renklere boyattığı ilk arabası ile şehir turu atarak, vatandaşları gidecekleri yere götürdüğü görüntüler sosyal medyada dikkati çekti. Yazıcı, "Avrupa'ya bu sene gidecek misin?" sorusuna Trabzonspor'a en iyi şekilde hizmet edeyim. Ondan sonra hem şehrimi hem ülkemi en iyi şekilde Avrupa'da hem temsil etmek hem gururlandırmak istiyorum" yanıtını verdi

Trabzonspor

Trabzonsporlu oyuncu Yusuf Yazıcı'nın, "ilk göz ağrım" diye nitelendirdiği ve bordo-mavi renklere boyattığı araba ile şehir turu atarak, vatandaşları gidecekleri yere götürdüğü görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Bordo-mavili kulüp tarafından hazırlanan ve kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, taraftarın ilgisini çekti.

"Yusuf Yazıcı ile Şehir Turu" adlı videoda, Yusuf Yazıcı, "İlk göz ağrım ile Trabzonspor taraftarıyla buluşmaya gidiyorum. Bakalım insanlar bana ne soracaklar, ben de nasıl karşılık vereceğim. Ben de merakla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde arabasına binen Yazıcı, şehir turu attı. Karşılaştığı vatandaşları gidecekleri yere götüren ve sohbet eden Yazıcı, zaman zaman arabadan inerek taraftarlarla da fotoğraf çektirdi.

Yazıcı, bir vatandaşın arabasını "bordo-mavi" renklere boyatması ile ilgili sorusuna da şu ifadeleri kullandı:

"Doğum günümdü 29 Ocak. Ondan önce ağabeyimle evde oturuyordum, sohbet ediyoruz. Ağabeyim dedi ki 'Arabayı kaplatsak mı? Bir yerde gördüm çok iyi yapıyorlar.' Öyle konuşma orada kaldı, sonra doğum günümü kutluyoruz. Kalkacağız, ağabeyim dedi ki 'Birini bekliyorum. Biri gelecek senin için özel misafir.' Bir baktım ağabeyimin arkadaşı arabayı getirdi. İşte, arabayı kaplatmış, bordo-mavi iki renk yapmış. Ağabeyimin doğum günü hediyesiydi. Aldığım en güzel hediyeydi."

Bir vatandaşın, "Avrupa'ya bu sene gidecek misin?" sorusuna Yazıcı, şu yanıtı verdi:

"Şimdi benim hayatımdaki düşünceler şöyle, önce bu günü yaşayayım. Bugünü en iyi şekilde yaşayayım, sonra yarına bakayım. Yarını eğer düşünürsem, bugün istediklerimi yapamam. Tabii ki uzun vadede planlarım var ama önce kısa vadede planlarımı yapayım. Trabzonspor'a en iyi şekilde hizmet edeyim. Ondan sonra hem şehrimi hem ülkemi en iyi şekilde Avrupa'da hem temsil etmek hem gururlandırmak istiyorum."

Yazıcı, trafik ışıklarında yanına gelerek sohbet eden çocukları gidecekleri yere kadar götürdü.

Öte yandan Yazıcı, çocuklara imzalı bordo-mavi formasını da hediye etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Kasapoğlu: Federasyon ve kulüplerimiz üretken hale dönüşmelidir
FUTBOL"Federasyon ve kulüpler üretken olmalı"
Şanlıurfaspor’a haciz şoku
FUTBOLŞanlıurfaspor’a haciz şoku
Ahmet Ağaoğlu'dan hakem tepkisi
FUTBOLAğaoğlu'dan hakem tepkisi
Hüsnü Güreli'den yöneticilere çağrı
FUTBOLGüreli'den yöneticilere çağrı
Frankfurt Chelsea maçı CANLI YAYIN | Frankfurt Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta?
FUTBOLFrankfurt kaçtı, Chelsea yakaladı!
Arsenal: 3 - Valencia: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOLArsenal'i Lacazette uçurdu!
Son dakika! Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı!
FUTBOLDev derbinin hakemi açıklandı
Fikret Orman'dan Mustafa Cengiz'e yanıt!
FUTBOLFikret Orman'dan Cengiz'e yanıt!
PFDK'dan Volkan Demirel ve Sadık Çiftpınar kararı!
FUTBOLPFDK'dan Volkan ve Sadık kararı!
Ersun Yanal açıklamalarda bulundu
FUTBOLErsun Yanal açıklamalarda bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X